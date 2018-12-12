Bir babanın en zor anı! Eşi ile doğacak çocuğu arasında tercih yaptı

ABD'nin Kolorado eyaletinde, hamile eşi aniden rahatsızlanması üzerine onu hastaneye götüren Frederick Connie adlı adamdan, eşi ile kızı arasında bir tercih yapması istendi.

Kızının yaşamasını eden adam, "Bu kararı verdiğim için pişman değilim. Çünkü eğer Keyvonne hayatta kalsaydı, hayatımın geri kalanında benden nefret ederdi." dedi.

Hayatının en zor sorusunu duydu

7 aylık hamile eşi Keyvonne Connie'nin evde kanaması başlayınca onu hemen hastaneye götürdü. Doktorlar, hamile kadının hemen sezaryene alınması gerektiğini söyledi. Ancak talihsiz adamın bir de seçim yapması istendi.

"Eşini kurtarırsan kızını, kızını kurtarırsan eşini kaybedersin"

Express.co.uk'de yer alan habere göre; doktorlar ona, "Eşinin hayatını kurtaracak ameliyatı yapabiliriz ama o zaman kızını kaybedeceksin. Ya da kızını kurtarabilirsin ama o zaman da eşini kaybedebilirsin" dediler.

"Ameliyathaneye götürülürken öldü"

Eşi ile bebeği arasında bir seçim yapması gereken Frederick Connie, seçimini kızından yana kullandı. Connie, "Bu kararı verdiğim için pişman değilim; çünkü eğer Keyvonne hayatta kalsaydı, hayatımın geri kalanında benden nefret ederdi." dedi.

Keyvonne Connie, sezaryenden sonra bir süre daha yaşadı ve kızının fotoğraflarını görebildi. Frederick Connie, "Onu kurtarmaya çalıştılar ama kalbi dayanmadı. Ameliyathaneye götürürken öldü." diye konuştu.

Kızına annesinin adını verdi

Kızı Angelique Keyvonne Connie'ye, eşinin adını veren baba şunları söyledi; "Ona annesinin adını verdim. Annesini tanıyacak, bundan emin olacağım."