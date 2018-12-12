0553 313 94 23

Bir babanın en zor anı! Eşi ile doğacak çocuğu arasında tercih yaptı

Amerika Birleşik Devletlerinin'nin Kolorado eyaletinde yaşayan Frederick Connie isimli adam hamile eşi ile doğacak bebeği arasında seçim yapmak zorunda kaldı. Tercihini kızından yana kullanan Connie, "Bu kararı verdiğim için pişman değilim" dedi.

12 Aralık 2018 Çarşamba 22:26
Bir babanın en zor anı! Eşi ile doğacak çocuğu arasında tercih yaptı

ABD'nin Kolorado eyaletinde, hamile eşi aniden rahatsızlanması üzerine onu hastaneye götüren Frederick Connie adlı adamdan, eşi ile kızı arasında bir tercih yapması istendi.

Kızının yaşamasını eden adam, "Bu kararı verdiğim için pişman değilim. Çünkü eğer Keyvonne hayatta kalsaydı, hayatımın geri kalanında benden nefret ederdi." dedi.

Hayatının en zor sorusunu duydu

7 aylık hamile eşi Keyvonne Connie'nin evde kanaması başlayınca onu hemen hastaneye götürdü. Doktorlar, hamile kadının hemen sezaryene alınması gerektiğini söyledi. Ancak talihsiz adamın bir de seçim yapması istendi.

"Eşini kurtarırsan kızını, kızını kurtarırsan eşini kaybedersin"

Express.co.uk'de yer alan habere göre; doktorlar ona, "Eşinin hayatını kurtaracak ameliyatı yapabiliriz ama o zaman kızını kaybedeceksin. Ya da kızını kurtarabilirsin ama o zaman da eşini kaybedebilirsin" dediler.

"Ameliyathaneye götürülürken öldü"

Eşi ile bebeği arasında bir seçim yapması gereken Frederick Connie, seçimini kızından yana kullandı. Connie, "Bu kararı verdiğim için pişman değilim; çünkü eğer Keyvonne hayatta kalsaydı, hayatımın geri kalanında benden nefret ederdi." dedi.

Keyvonne Connie, sezaryenden sonra bir süre daha yaşadı ve kızının fotoğraflarını görebildi. Frederick Connie, "Onu kurtarmaya çalıştılar ama kalbi dayanmadı. Ameliyathaneye götürürken öldü." diye konuştu.

Kızına annesinin adını verdi

Kızı Angelique Keyvonne Connie'ye, eşinin adını veren baba şunları söyledi; "Ona annesinin adını verdim. Annesini tanıyacak, bundan emin olacağım."

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 22:26
  1. Haberler
  2. Colorado
  3. Amerika Birleşik Devletleri
  4. Frederick Connie

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Fırat Kalkanı bölgesinde eş zamanlı terör eylemleri
    1. GÜNCELLEME - Fırat Kalkanı bölgesinde..
    2. Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
    3. Otobüs krizinde gerçek ortaya çıktı!
    4. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    5. Haydar Aliyev, vefatının 15'inci..
    6. Kısıklı'da bomba bulundu! Ekipler..
    7. Haberi alan Putin, tüm istihbarat..
    8. Vietnam'da sel: 5 ölü, 4 kayıp
    9. Basketbolda maçın ardından
    10. GÜNCELLEME - Gaziantep'te petrol boru..
    11. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil beyin..
    12. Batı Şeria'daki olaylar
    13. Otomobilin arkasına at bağlayan kişiye..
    14. Bir babanın en zor anı! Eşi ile..
    15. Kuveyt "Yemen'de savaşı bitirecek..
    16. İtalyan hükümeti bütçe krizinde..
    17. İttifak sonrası CHP'de şok! Ayaklanan..
    18. Voleybol: Toplu sonuç
    19. Pompeo'dan "Suudi Arabistan ile..
    20. Voleybol: Efeler Ligi
    Prens Selman'ın öğretmeni, tüm bilinmeyenleri anlattı! Şok ifadeler
    Prens Selman'ın öğretmeni, tüm bilinmeyenleri anlattı! Şok ifadeler
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    “Bu fotoğraf, AK Parti ve Saadet arasında uçurum olmadığının kanıtıdır”
    “Bu fotoğraf, AK Parti ve Saadet arasında uçurum olmadığının kanıtıdır”
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu

    Günün Karikatürü

    13 Aralık 2018
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!