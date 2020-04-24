Bir ayet... Bir hadis... Ramazan ayı
Ramazan ayı, Kur'an'da "yol gösterici bir ay"; Peygamber efendimizin hadisi şerifinde de "bedenin zekatı" olarak belirtilmiştir.
Ramazan ayı, Kur'an'da "yol gösterici bir ay"; Peygamber efendimizin hadisi şerifinde de "bedenin zekatı" olarak belirtilmiştir.
Yol gösterici aydır
“Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun.” (Bakara-185)
Bedenin zekatı
Efendimiz (sav); ‘’Her şeyin zekatı vardır. Bedenin zekatı da oruç tutmaktır. Oruç tutmak sabrın yarısıdır’’ buyurdu. (Buhari)