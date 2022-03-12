Bir avuç TİP'liden sokak provokasyonu! Polisi kışkırtamayınca kendiliğinden dağıldılar
Toplama parti TİP'in bir avuç kişiden oluşan Milas ilçe örgütü, izinsiz gösteri yapmak isteyince emniyet güçleri tarafından engellendi. HDP oyları ile TBMM'ye giren TİP'in ilçe yöneticisi, "Vatanımızı savunacağız. Saray'ın saltanatını yıkacağız." sözleri ile provokasyona soyunsa da polisi kışkırtmayı başaramadı.
Yeniakit.com.tr
TBMM'ye HDP'nin oyları ile girip ardından da CHP'den bir vekil transfer eden Türkiye İşçi Partisi'nin, bir avuç kişiden oluşan Milas ilçe örgütü, izinsiz gösteri yapmak isteyerek sokak porvokasyonuna soyundu.
Polis izin vermeyince kışkırtmaya çalıştılar!
Emniyet güçlerinin geçit vermediği provokatörler, ellerindeki bildiri kağıtlarını öne sürüp, gösteri yapmadıklarını, bildiri dağıtmalarının da yasak olmadığını söyledi.
Bir süre "Vatanımızı savunacağız. Saray'ın saltanatını yıkacağız." gibi sloganlar atıp, "ekonomik kriz" çığırtkanlığı yapan grup, polisi kışkırtamayınca kendiliğinden dağıldı.