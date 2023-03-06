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Gündem Bir avuç azınlık Kadıköy'de toplandı! Deprem bölgesinde hizmet veren Diyanet personelini hedef aldılar
Gündem

Bir avuç azınlık Kadıköy'de toplandı! Deprem bölgesinde hizmet veren Diyanet personelini hedef aldılar

Sözde kadın savunucusu sapkın yaşam destekçisi kadın dernekleri, Kadıköy meydanında toplanıp, Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinde görev yapan Diyanet personelini hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 11:50:00 - 2023-03-06 11:51:07

 Yeniakit.com.tr 

İstanbul Kadıköy meydanında toplanan feminist dernekler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef aldı.

Basın açıklaması okuyan grup, bölgede depremzedelere psikolojik destek veren personeli ve açılan Kur'an kurslarını hedef aldı.

Azınlık grup, açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.
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