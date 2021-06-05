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Gündem Bir ATAK helikopteri daha teslim edildi! İlave özellikleri açıklandı
Gündem

Bir ATAK helikopteri daha teslim edildi! İlave özellikleri açıklandı

Faz-2 konfigürasyona sahip bir T-129 ATAK helikopteri daha Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alındı. Böylece 54’üncü ATAK helikopterimiz de envantere girmiş oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 23:59:00 -
Bir ATAK helikopteri daha teslim edildi! İlave özellikleri açıklandı

Faz-2 konfigürasyona sahip bir T-129 ATAK helikopteri daha Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Faz-2 konfigürasyona sahip bir T-129 ATAK helikopteri daha Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alındı. Böylece 54’üncü ATAK helikopterimiz de envantere girmiş oldu.

Yerli savunma sanayii firmalarımızca millî imkânlarla geliştirilen ATAK Faz-2 ile mevcut Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemlerine ilave olarak.

Radar İkaz Alıcı

Lazer İkaz Alıcı

Radyo Frekans Karıştırıcı Sistemler ile helikopterlerin kendini koruma etkinliği artmıştır."

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