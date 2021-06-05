Bir ATAK helikopteri daha teslim edildi! İlave özellikleri açıklandı
Faz-2 konfigürasyona sahip bir T-129 ATAK helikopteri daha Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alındı. Böylece 54’üncü ATAK helikopterimiz de envantere girmiş oldu.
Faz-2 konfigürasyona sahip bir T-129 ATAK helikopteri daha Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Faz-2 konfigürasyona sahip bir T-129 ATAK helikopteri daha Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alındı. Böylece 54’üncü ATAK helikopterimiz de envantere girmiş oldu.
Yerli savunma sanayii firmalarımızca millî imkânlarla geliştirilen ATAK Faz-2 ile mevcut Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemlerine ilave olarak.
Radar İkaz Alıcı
Lazer İkaz Alıcı
Radyo Frekans Karıştırıcı Sistemler ile helikopterlerin kendini koruma etkinliği artmıştır."