  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bir artış daha! Altının fiyatı yükseldi
Ekonomi

Bir artış daha! Altının fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 792 bin 530 liraya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 16:37:00 -
Bir artış daha! Altının fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 792 bin 530 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 784 bin lira, en yüksek ise 794 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,70 artışla 792 bin 530 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 207 milyon 666 bin 265,81 lira, işlem miktarı ise 1.542,47 kilogram oldu.

Bütün metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 210 milyon 91 bin 23,31 lira düzeyinde gerçekleşti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Borsa güne yükselişle başladı
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 artışla 2.035,71 puandan başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul ettiler! Bir araya gelecekler
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul ettiler! Bir araya gelecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'da yaptığı çağrı karşılık buldu. Kafkasya'daki istikrar ve barışın sağlanması için Türkiye,..
İşsşizlik rakamları açıklandı
Ekonomi

İşsşizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Ekim'de işsizlik bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 11,2 oldu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay