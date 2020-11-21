Bir anne daha evlat nöbetinde! Evlat nöbetindeki aile sayısı 159’a çıktı
Diyarbakır’da HDP aracılığıyla terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde 445 gündür oturma eylemlerini sürdüren aile sayısı 159’a çıktı.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde 5 yıl önce 22 yaşındayken teröristler tarafından kandırılıp dağa kaçırılan oğlu Abdurrahim için eylemdeki yerini alan Fehime Tutmuş, Kürtçe ağıtlar yakıp, oğluna 'teslim ol' çağrısı yaptı. Ağabey Sedrettin Tutmuş da babasının Kıbrıs gazisi olduğunu ve kardeşinin HDP tarafından kandırılarak kaçırıldığını ifade ederek, dönmesi için çağrıda bulundu.