Bir anne daha evlat nöbetinde! Evlat nöbetindeki aile sayısı 159’a çıktı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 5 yıl önce 22 yaşındayken teröristler tarafından kandırılıp dağa kaçırılan oğlu Abdurrahim için eylemdeki yerini alan Fehime Tutmuş, Kürtçe ağıtlar yakıp, oğluna 'teslim ol' çağrısı yaptı. Ağabey Sedrettin Tutmuş da babasının Kıbrıs gazisi olduğunu ve kardeşinin HDP tarafından kandırılarak kaçırıldığını ifade ederek, dönmesi için çağrıda bulundu.