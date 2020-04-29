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Aktüel

Bir anlık dikkatsizlik kaza getirdi: 2 yaralı

Mustafakemalpaşa’da meydana gelen trafik kazasında, araca arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

2020-04-29 15:14:49 -
Bir anlık dikkatsizlik kaza getirdi: 2 yaralı

Mustafakemalpaşa’da meydana gelen trafik kazasında, araca arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.


Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Mustafakemalpaşa çıkışında yaşandı. 16 SR 913 plakalı motosiklet sürücüsü Önder A. bir anlık dikkatsizlik sonucunda 16 YBU 20 plakalı araca arkadan çarptı. Yaşanan kazada, motosikletten düşen motosiklet sürücüsü Önder A. ve yolcu Nazlı A. yaralandı.


Olay yerine gelen Acil 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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