  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail ordusu 'İran saldırısı' için yüksek alarma geçti!' İngiltere'de tarihi adım: Eski Prens Andrew taht sırasından tamamen siliniyor! ABD ordusu Katar'dan yüzlerce askeri tahliye etti İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 6 ölü, 25 yaralı Avrupa’dan İran için "Kırmızı" alarm Bakan Gürlek'ten CHP'lilere 'İmamoğlu' müjdesi Bakan Memişoğlu güzel haberi duyurdu: Yüzde 60 arttı Siyonist işgalcilerden Ramallah'ta alçak saldırı! Bedevi evleri ateşe verildi! Tunceli'de korkutan olay! Valilikten flaş açıklama Kutsal toprakları bölme projesi deşifre oldu! Murat Alan emperyalist planı açıkladı!
Gündem Bir anlık dikkatsizlik canına mal oluyordu! Talihsiz kazada yüzüne 14 dikiş atıldı
Gündem

Bir anlık dikkatsizlik canına mal oluyordu! Talihsiz kazada yüzüne 14 dikiş atıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Deprem yaralarını sarmaya çalışan Hatay’da, talihsiz bir durum yaşandı. İskenderun’da elektrikli bisikletiyle ilerleyen Şükriye Arıcı, yolu ortasında kapağı kırık bırakılan rögara düşerek ölümden döndü. Bir anlık dikkatsizlikle rögara düşen kadının yüzüne 14 dikiş atıldığı belirtildi.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Şükriye Arıcı, elektrikli bisikletiyle ilerlerken yolu üzerindeki kapağı kırık rögara düştü. Talihsiz kazada yüzüne 14 dikiş atılan ve dişleri kırılan Arıcı, "Başkaları yanmasın" diyerek sokaklardaki tehlikelere karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde elektrikli bisikleti ile akraba ziyaretine giden Şükriye Arıcı (51), yol ortasında kapağı kırık olan rögara düştü. Dişleri kırılan, yüzüne 14 dikiş atılan Arıcı, "Ölümden döndüm, önlem alınmasını istiyorum" dedi.

İskenderun Teknik Üniversitesi kampüs alanında bulunan Üsküdar Konteyner Kent'te yaşayan ablasını ziyaret etmek isteyen Şükriye Arıcı, elektrikli bisikletiyle yola çıktı. Meydan Mahallesi'nden geçen Arıcı, bir anda fark etmediği kapağı kırık olan rögara düştü. Yüzü asfalta çarpan Şükriye Arıcı yaralandı. Ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürülen Arıcı'nın yüzüne 14 dikiş atıldı. Dişleri de kırılan Arıcı, tedavisinin ardından yaşadığı kazayı anlattı.

'BÜYÜK TEHLİKE'

Şükriye Arıcı, önünde giden aracın arkasında trafikte ilerlediğini sırada rögara düştüğünü belirterek, "Kapağı kırık olan rögara düştüm. Ne olduğunu anlamadım, gözümü hastanede açtım. Yüzüme 14 dikiş atıldı ve dişlerim kırıldı, bir süre sonra kalan dişlerimi de çekecekler. Ölümden döndüm. Birçok insan elektrikli bisiklet ve motosiklet kullanıyor. Bu rögar ve çukurlar onlar için büyük tehlike" dedi. Yollardaki tehlikenin ölümle sonuçlanabileceğini de söyleyen Arıcı, "İşte benim halim ortada. Önlem alınmasını istiyorum. Kırık rögar kapakları olmak üzere yollardaki çukurlar, bisiklet ve motosikletli sürücüler için çok tehlikeli olabiliyor" diye konuştu.

Onikişubat Belediyesi’nin YKS ve KPSS Kazandıran Taktikler Kampı yoğun ilgi gördü
Onikişubat Belediyesi’nin YKS ve KPSS Kazandıran Taktikler Kampı yoğun ilgi gördü

Eğitim

Onikişubat Belediyesi’nin YKS ve KPSS Kazandıran Taktikler Kampı yoğun ilgi gördü

Önce kaza yaptılar sonra küfürlü kavga
Önce kaza yaptılar sonra küfürlü kavga

Aktüel

Önce kaza yaptılar sonra küfürlü kavga

Salla kazan, paylaş kazan! Ramazan’da Turkcell’den dijital sürpriz!
Salla kazan, paylaş kazan! Ramazan’da Turkcell’den dijital sürpriz!

Ekonomi

Salla kazan, paylaş kazan! Ramazan’da Turkcell’den dijital sürpriz!

Başıboş köpek, korkunç bir kazaya neden oldu! Köpekperestlere bu görüntüleri izletin!
Başıboş köpek, korkunç bir kazaya neden oldu! Köpekperestlere bu görüntüleri izletin!

Gündem

Başıboş köpek, korkunç bir kazaya neden oldu! Köpekperestlere bu görüntüleri izletin!

Samsun'daki otobüs kazasında yaralı sayısı yükseldi!
Samsun'daki otobüs kazasında yaralı sayısı yükseldi!

Yerel

Samsun'daki otobüs kazasında yaralı sayısı yükseldi!

Kayseri'de feci kaza! Otomobil çarpmanın etkisiyle ters döndü!
Kayseri'de feci kaza! Otomobil çarpmanın etkisiyle ters döndü!

Yerel

Kayseri'de feci kaza! Otomobil çarpmanın etkisiyle ters döndü!

Küçükçekmece'de feci kaza! Demir yığınına dönen araçlardan sağ çıktılar!
Küçükçekmece'de feci kaza! Demir yığınına dönen araçlardan sağ çıktılar!

Yerel

Küçükçekmece'de feci kaza! Demir yığınına dönen araçlardan sağ çıktılar!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23