"Bir anda toprakta belirdi": Hitit kentinde 66 milyon yıllık salyangoz fosili bulundu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöyük kazı alanında, 66 milyon yıl önce yaşamış bir salyangoza (Gastropoda) ait fosil bulundu. Fosili Hitit çağına ait yapının odalarından birinde bulan Kazı Başkanı Doç. Dr. Derya Yılmaz Tekin, DHA'ya yaptığı açıklamada buluntunun Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde ziyarete açılacağını belirtti.

Gölbaşı Oyaca'da yer alan 5 bin yıllık Hatti ve Hitit kenti Külhöyük'te kazılar, Ankara Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle 2021'de yeniden başladı. Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Tekin, o tarihten bu yana Ankara'nın en eski tarihini açığa çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

"Kozalak gibi görüntüsü olan bir salyangoz fosili"

Fosili kendisinin bulduğunu söyleyen Tekin, Hitit çağı yapısının odalarını açığa çıkardıkları sırada yaşadıklarını şöyle aktardı: "Fosil, bu odalardan birinde bir anda toprakta belirdi. Ben de çok şaşırdım. Kozalak gibi görüntüsü olan bir salyangoz fosili. İlk başta tabii ben de inanamadım. Çünkü arkeolojik bir katmanda, bu kadar eski jeolojik bir buluntuyu beklemiyordum."

Tekin, 2022-2024 yılları arasında Gölbaşı'nın tüm köylerini dolaştığını, sahada bulma olasılıkları daha yüksek olan böyle bir buluntuya bir yapının odasında rastlamanın "ilginç bir detay" olduğunu dile getirdi.

Tetis Denizi'nin son evrelerine ait olduğu düşünülüyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, fosilin, Orta Anadolu'yu kapsayan Tetis Denizi'nin son evrelerine ait olduğunun düşünüldüğünü belirtti. Ersoy, buluntunun binlerce yıl önce Külhöyük sakinleri tarafından yerleşime taşınmış olabileceği değerlendirmesi yapıldığını da kaydetti.

Tekin de fosilin Tetis Denizi'nin kıyısında yaşamış bir canlıya ait olduğunu, Tetis'in yaklaşık 30 milyon yıl öncesine kadar Ankara ve Orta Anadolu'yu da kapsadığını, Anadolu henüz oluşmamışken bölgenin deniz olduğunu anlattı. "Muhtemelen bu Tetis'in son evrelerine ait bir canlı fosiliydi ve Külhöyük'ten günümüze ulaştı" diyen Tekin, buluntunun kendilerini 66 milyon yıl öncesine götürdüğünü, Ankara'nın doğa tarihine Külhöyük'ten bu fosil buluntusunu belki de eklemiş olduklarını söyledi.

"Kazılar sürprizlerle doludur. Ben de gerçekten çok şaşırdım bunca yıl tecrübeme rağmen" diyen Tekin, Külhöyük'ün ilerleyen sezonlarda da yeni sürprizler yapacağına inandığını aktardı.

Fosil sezon sonunda müzeye teslim edilecek

Tekin, kazılarda çıkan envanter niteliğindeki eserleri her sezon bitiminde Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim ettiklerini söyledi. Müzedeki uzmanların yapacağı değerlendirmeye işaret eden Tekin, "Fosil en kısa zamanda eminim turizm noktasında Ankara halkının ve vatandaşların ziyaretine de açılacaktır" ifadesini kullandı.

Kazılar ekim sonuna kadar sürecek; kazı bitince bütün buluntular müzeye teslim edilecek.