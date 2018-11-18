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Bir anda motoru durdu! Son anda kurtarıldı

Bodrum-İstanköy Adası arası yolcu taşıyan feribot arza yapınca motoru durdu, içindeki yolcularla birlikte sürüklenmeye başladı. Feribotu sahil güvenlik ekipleri son anda kurtardı.

18 Kasım 2018 Pazar 17:43
Bir anda motoru durdu! Son anda kurtarıldı

Bodrum-İstanköy Adası arası yolcu taşıyan feribot arza yapınca imdadına sahil güvenlik ve Kıyem-2 ekipleri yetişti. Yolcularla birlikte sürüklenen tekne son anda kurtarıldı.

Bodrum - İstanköy, İstanköy - Bodrum seferi yapan 'Akçakoca' isimli feribot İstanköy Adası'ndan dönerken Karadada açıklarında motor arızası yaptı. Denizin ortasından 169 yolcusuyla beraber sürüklenmeye başlayan feribota Sahil Güvenlik ve Kıyem ekipleri yetişti.

Yolcular sağ salim limana çıkarıldı

Kısa süreli paniğe neden olan feribot kaptanı sahil güvenliğe haber verdi. Karaada açıklarında bulunan Feribotun yanına giden ekipler daha sonra Kıyem-2’den yardım talep etti. Hızlı bir şekilde olay yerine giden ekipler feribotu güvenli bir şekilde bağlayarak Bodrum gemi yanaşma iskelesine çekti. Yolcular güvenli bir şekilde feribottan indirilirken, feribot arızasını gidermek için çalışma başlatıldı.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 17:43
  1. Bodrum
  2. İstanköy Adası
  3. feribot
  4. Sahil Güvenlik

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