Bir anda ekranda beliriverdiler! Putin'e çok büyük şok

Rusya'nın 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarına gölge düştü. Tüm dünyanın gözünü çevirdiği Rusya'nın Kızıl Meydan'da gerçekleştireceği Zafer Günü kutlamaları başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm dünyanın merakla beklediği konuşmasını yaparken, Rus televizyon ekranları şok bir eyleme sahne oldu. Putin, Ukrayna'ya neden saldırdığını açıkladığı sırada Rus televizyon ekranlarına protesto yazıları geldi.

Bir anda ekranda belirdi

Tüm dünya pür dikkat Rus lider Putin'in ne diyeceğini takip ederken, Rus ekranlarında beliren ifadeler tüm ülkede şok etkisi yarattı. Hacklenen Rus kanallarında "Binlerce Ukraynalı'nın ve yüzlerce çocuğun kanı sizin ellerinizde" sözlerine yer verdi.

Pek çok televizyon kanalı hacklendi

Yalnızca kanallar değil çeşitli programlar ve çocuk kanalları da hacklendi. Programlarda "Savaşa hayır" yazısı belirdi. Ayrıca mesajlarda Rusya'da televizyon ve yetkililerin yalan söylediğine dair ifadeler de yer aldı.

Mesajlar çeşitli çevrimiçi kanallarda dönmeye devam etti. Sibirya'dan bir vatandaş ise şunları söyledi: "Bir anda ekranda bir mesaj belirdi ve çocuğum bunu izlerken gülüyordu" dedi.

Saldırı bunun yanı sıra Yandex arama motoru ile kanallara erişen Rus Savunma Bakanlığı'na bağlı TV Zvezada'yı da vurdu.

Bazı kanallardan açıklama geldi

Sibirya'dan açıklama yapan MTS kanalı "Rus televizyon yayın kanallarına, abonelerin yayın şebekesine aşırılık yanlısı yazıtlar içerek bir saldırı gerçekleştirdi. Yazılım uzmanlarımız abonelerin hizmetlerini alabilmeleri ve televizyon programlarının olduğu gibi izlenebilmesi için canla başla çalışıyor" dedi.

Olga Ivonava isimli bir izleyici ise "NTV Plus uydu televizyonum var ve oradaki her kanalda aynı şey yaşanıyor. Bu durum birkaç saattir devam ediyor" dedi. Ukrayna'ya destek amaçlı yapılan bu saldırının kaynağı belli değil. Rusya'nın eski cumhurbaşkan adayı Kesine Sobchak da benzer mesajlarla güne uyandığını dile getirdi.