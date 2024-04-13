Bir anda belirdi! Herkesi korkuttu
Iğdır'da gökyüzünde beliren gizemli ışık vatandaşlara korku yaşattı.
Iğdır'da dün akşam saatlerinde gökyüzünde beliren esrarengiz ışık kısa süreli paniğe neden oldu.
Iğdır'da dün akşam saatlerinde gökyüzünde beliren esrarengiz ışık herkesi şaşırttı. Ermenistan tarafında saat 19.30 sıralarında gökyüzünde beliren ışık Iğdır'dan da görüldü. Gökyüzünde bir süre görüldükten sonra kaybolan ışık bazı vatandaşlar tarafından 'uçak mı düştü' yorumlarına neden oldu.
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