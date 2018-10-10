Bir anda bastırdı! Antalya beyaza büründü

Antalya'nın Kaş ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan dolu yağışı, dağları beyaza bürüdü.

Girdevs Yaylası beyaza büründü

Kaş'ın bin 600 metre yükseklikteki Yeşilbarak Mahallesi Girdevs Yaylası dolu yağışı ile beyaza büründü.

Dolu yağışı sonrası ortaya çıkan manzara vatandaşlarda büyük şaşkınlık oluştururken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.