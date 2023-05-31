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Gündem Bir ana daha evladını terör örgütü PKK'dan kurtardı
Gündem

Bir ana daha evladını terör örgütü PKK'dan kurtardı

Yeniakit Publisher
2023-05-31 20:48:00 -
Bir ana daha evladını terör örgütü PKK'dan kurtardı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde bugün terör örgütü PKK'dan kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bilgisine ulaşıldı.

Teslim olanlardan birinin ailesi Diyarbakır’da evlat nöbetindeki aileler arasında bulunuyor.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 43'e, Diyarbakır annelerinden evladına kavuşan aile sayısı ise 42'ye yükseldi.

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