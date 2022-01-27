  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Bir alçaklık daha! Fransa’da Müslümanlara karşı skandal adım
Dünya

Bir alçaklık daha! Fransa’da Müslümanlara karşı skandal adım

İslam düşmanlığının her geçen gün arttığı Fransa’da Müslümanları sindirmek için yeni bir adım atıldı. Camilere birer birer kilit vurulan ülkede, bu defa da İslami web sitelerinin, “milli değerlere karşı oldukları” iddiasıyla kapatılacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 22:16:00 -
Bir alçaklık daha! Fransa’da Müslümanlara karşı skandal adım

Münübe Yılmaz

İslam düşmanlığının her geçen gün arttığı Fransa’da Müslümanları sindirmek için yeni bir adım atıldı. Camilere birer birer kilit vurulan ülkede, bu defa da İslami web sitelerinin, “milli değerlere karşı oldukları” iddiasıyla kapatılacağı belirtildi. Söz konusu adım, insan hakları grupları ve bazı milletvekilleri tarafından demokratik özgürlükleri ihlal ettiği için eleştirildi.

Terörle mücadele yasasını bahane ediyorlar

Ülkede, daha önce, İslami içerik yayınlayan 'La Voie' isimli internet sitesinin kapatılacağı açıklanmıştı.

Nisan ayında cumhurbaşkanlığı seçimine gidecek Fransa’da Müslümanlara yönelik baskıyı artıran hükümet, terörle mücadele yasasını bahane edip İslami siteleri kapatıp Müslüman grupları hedef alıyor.

Resmi rakamlara göre, ülkede son iki yılda 12 kapatma gerçekleşti. Bu rakam, 2016-2019 yılları arasında yediydi.

Fransa’da, Ocak 2020'den bu yana 7 cami derneği, bir insani yardım kuruluşu ve İslamofobi karşıtı grubun kapısına kilit vuruldu. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay