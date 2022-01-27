Bir alçaklık daha! Fransa’da Müslümanlara karşı skandal adım

Münübe Yılmaz

İslam düşmanlığının her geçen gün arttığı Fransa’da Müslümanları sindirmek için yeni bir adım atıldı. Camilere birer birer kilit vurulan ülkede, bu defa da İslami web sitelerinin, “milli değerlere karşı oldukları” iddiasıyla kapatılacağı belirtildi. Söz konusu adım, insan hakları grupları ve bazı milletvekilleri tarafından demokratik özgürlükleri ihlal ettiği için eleştirildi.

Terörle mücadele yasasını bahane ediyorlar

Ülkede, daha önce, İslami içerik yayınlayan 'La Voie' isimli internet sitesinin kapatılacağı açıklanmıştı.

Nisan ayında cumhurbaşkanlığı seçimine gidecek Fransa’da Müslümanlara yönelik baskıyı artıran hükümet, terörle mücadele yasasını bahane edip İslami siteleri kapatıp Müslüman grupları hedef alıyor.

Resmi rakamlara göre, ülkede son iki yılda 12 kapatma gerçekleşti. Bu rakam, 2016-2019 yılları arasında yediydi.

Fransa’da, Ocak 2020'den bu yana 7 cami derneği, bir insani yardım kuruluşu ve İslamofobi karşıtı grubun kapısına kilit vuruldu.