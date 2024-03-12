Bir aile yok olmuştu: TIR'ların durmadan çarptığı köprüyü yıkmak yerine işi tabelayla çözmeye çalışıyorlar!

Bakırköy’de seyir halindeki TIR, altından geçeceği köprüye çarparak bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobildeki 1’i çocuk 4 kişi TIR dorsesinin altında kalarak feci şekilde can verdi. TIR şoförü gözaltına alındı. Olayın gerçekleştiği noktada çok sık buna benzer ölümlü kazaların olduğu biliniyor. Herkes şoförlerin hatalı olduğundan, 'düşük yükseklikte köprü tırlar giremez' tabelasına dikkat etmediğinden yakınıyor. Elbette tabelayı okumak ve uymak gerekir fakat her yıl ölümlü faciaların yaşandığı yerde tek önleyici olarak zaten pek te trafik kurallarına uymayan tır şoförlerine ve tabelaya mı güvenmek gerekir. Köprüyü yıkıp daha yüksek şekilde inşa etmek daha akıllıca bir çözüm değil midir sorusunu akıllara getirdi.

Bakırköy’de dün saat 18.45 sıralarında Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı’nın altından geçen Mehmet F. idaresindeki TIR köprüye çarparak bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobil, TIR dorsesinin altında kalarak ezildi. Çevredekiler TIR’ın yükünü indirerek dorsenin ağırlığını azaltmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiyenin çabasıyla otomobilden 1’i çocuk 4 kişi çıkarıldı. Sağlık ekipleri, 4 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, TIR şoförünü gözaltına aldı. Kazada Recep Aytekin, annesi Güler Rukiye Aytekin, eşi Sultan Aytekin ve kızı Merve Aytekin yaşamını yitirdi. Aileniniftar yapmak üzere İBB Florya Sosyal Tesisleri’ne gittikleri belirlendi.

Vatandaşlar sosyal medyada 'Yapay zeka ve istatistik çağındayız. Aynı noktada durmadan kaza oluyorsa orada problem var demektir. En çok kazaların hangi caddelerde otoyollarda olduğunu yapay zekanın istatistiksel olarak bulması artık çok kolay. Bu tip noktalarda kazaya sebep olan durum önlenebilir.' dedi.