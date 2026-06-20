Bir AB üyesi daha LGBT’ye cephe aldı: İstanbul Sözleşmesini iptal ettiler

TAHSİN HAN

Çek Başbakanı Andrej Babiş, önceki hükümetin Avrupa Konseyi’nin (AK) İstanbul Sözleşmesi’nin onaylanmasına ilişkin verdiği onayı iptal ederek, Çek Cumhuriyeti’nin belgeyi ilk imzaladığı on yıl önce başlayan süreci fi fiilen sona erdirdi.

Babiş’in bağımsızlıkçı hükümeti, cinsiyete dayalı LGBT’yi meşru gösteren sözleşmesini uygulamayı planlamadığını belirtti; bunun nedenleri arasında sadece gereksiz olması (Çek Cumhuriyeti’nde ayrımcılık, şiddet ve aile içi istismara karşı yeterli yasa mevcut) değil, aynı zamanda sözleşmenin temelde erkekleri kadınlara karşı kışkırtan zararlı kimlik politikalarından kaynaklanması ve cinsiyet ideolojisini ulusal mevzuata sokacak olması da yer alıyor.

Eski Hırvat Avrupa Parlamentosu üyesi Ladislav Ilçiç, 2023’te Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin, İstanbul Sözleşmesi’ni tüm üye devletler için zorunlu hale getirme amacıyla AB düzeyinde kabul etme yönünde oy kullandığı sırada, “İstanbul Sözleşmesi’nin cinsiyeti biyolojik cinsiyetten ayrı olarak açıkça tanımlaması, kadınların gerçek anlamda korunmasını baltalıyor ve gerçeklerin yerine ideolojiyi önceliklendiriyor. Bu durum, demokratik kararları ve hatta bazı durumlarda anayasaları bile baltalıyor” demişti.

10 YIL SONRA İMZASINI GERİ ÇEKTİ

Çek Cumhuriyeti, Sözleşmeyi 2016’da imzalamıştı ancak onay sürecine, Petr Fiala’nın önceki hükümeti 2023’te onaylayana kadar başlamamıştı. Şimdi ise Babiş, onayı resmen iptal ederek, uygulamaya karşı kesin karar alan diğer birkaç Avrupa Konseyi üyesine katıldı. Aynı zamanda Çekya, yalnızca kadınları değil, aile içi şiddetin tüm mağdurlarını eşit şekilde koruyacağını ancak ulusal yasada evlilik veya cinsiyet kimliklerinin tanımını değiştirmeyeceğini belirten yeni bir karar aldı.

TÜRKİYE DE SÖZLEŞMEDEN ÇEKİLMİŞTİ

Avrupa Birliği’nde, 45 imzacı ülke arasında yer almalarına rağmen, sadece Çekya, Slovakya, Macaristan, Bulgaristan ve Litvanya Sözleşmeyi onaylamadı. Geçen yıl Letonya, parlamentosu İstanbul Sözleşmesi’nden resmen çekilme kararı alan ilk AB ülkesi oldu , ancak ülkenin cumhurbaşkanı “uluslararası müttefiklere çelişkili bir mesaj göndermemek” amacıyla yasayı imzalamayı reddetti ve ülke üye olarak kaldı.

Türkiye’de de Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021’de İstanbul Sözleşmesini iptal ederek, LGBT ve türevlerine geçit verilmeyeceğini söylemişti.