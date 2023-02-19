Bir 28 Şubat darbecisi daha evine döndü
28 Şubat davası kapsamında tutuklanan emekli Korgeneral Hakkı Kılınç dün akşam serbest bırakıldı.
Müslümanlara 28 Şubat zulmünü yaşatan darbecilerden biri daha serbest bırakıldı. 28 Şubat davası kapsamında tutuklanan ve Sincan'da tutuklu bulunan emekli Korgeneral Hakkı Kılınç tahliye edildi.
Hakkı Kılınç'ın tahliye edilmesiyle birlikte tutuklu 28 Şubatçı sayısı 7'ye düştü.
Kılınç'ın yakınları, darbecileri cilalamaktan utanmayan Cumhuriyet'e koştu.
Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayraktar'a konuşan Hakkı Kılınç'ın oğlu Koray Kılınç, "Tek tesellimiz, sağlık durumunun acil müdahale aşamasına geldiğini bildiğimiz babamızın bu sürece başlayacak olması” dedi.
Siyaset
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