  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bir 28 Şubat darbecisi daha evine döndü
Gündem

Bir 28 Şubat darbecisi daha evine döndü

28 Şubat davası kapsamında tutuklanan emekli Korgeneral Hakkı Kılınç dün akşam serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 12:00:00 -
Bir 28 Şubat darbecisi daha evine döndü

Müslümanlara 28 Şubat zulmünü yaşatan darbecilerden biri daha serbest bırakıldı. 28 Şubat davası kapsamında tutuklanan ve Sincan'da tutuklu bulunan emekli Korgeneral Hakkı Kılınç tahliye edildi.

Hakkı Kılınç'ın tahliye edilmesiyle birlikte tutuklu 28 Şubatçı sayısı 7'ye düştü.

Kılınç'ın yakınları, darbecileri cilalamaktan utanmayan Cumhuriyet'e koştu.

Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayraktar'a konuşan Hakkı Kılınç'ın oğlu Koray Kılınç, "Tek tesellimiz, sağlık durumunun acil müdahale aşamasına geldiğini bildiğimiz babamızın bu sürece başlayacak olması” dedi.

28 Şubat “darbecileri”ne var da, “mazlumları”na niye yok?
28 Şubat “darbecileri”ne var da, “mazlumları”na niye yok?

Gündem

28 Şubat “darbecileri”ne var da, “mazlumları”na niye yok?

Meral Akşener'in 28 Şubat yalanı ortaya çıktı" target="_blank">
Meral Akşener'in 28 Şubat yalanı ortaya çıktı
Meral Akşener'in 28 Şubat yalanı ortaya çıktı

Siyaset

Meral Akşener'in 28 Şubat yalanı ortaya çıktı

SP’li Birol Aydın 28 Şubatçılar gibi konuştu: “Bedevilik”
SP’li Birol Aydın 28 Şubatçılar gibi konuştu: “Bedevilik”

Siyaset

SP’li Birol Aydın 28 Şubatçılar gibi konuştu: “Bedevilik”

Refah Partisi'ni kapattıran 28 Şubatçı Vural Savaş öldü
Refah Partisi'ni kapattıran 28 Şubatçı Vural Savaş öldü

Gündem

Refah Partisi'ni kapattıran 28 Şubatçı Vural Savaş öldü

Görünen köy kılavuz istemiyor artık! Akşener'in 28 Şubatçılığı tescillendi
Görünen köy kılavuz istemiyor artık! Akşener'in 28 Şubatçılığı tescillendi

Gündem

Görünen köy kılavuz istemiyor artık! Akşener'in 28 Şubatçılığı tescillendi

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Putsavar

gebersin darbeci 

Osmanlı

Oooo ne ala
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23