BiP’ten önemli kolaylık
İletişim platformu BiP, ‘Grup Taşıma’ özelliğini devreye aldı.
Bu özellik sayesinde kullanıcılar, diğer mesajlaşma uygulamalarındaki mevcut gruplarını ve sohbet geçmişlerini kolayca platforma taşıyabiliyor. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, BiP’te kullanıcılara güven ve sınırsız özgürlük sunduklarını belirtti. Erkan, “Yeni ‘Grup Taşıma’ özelliğimizle kullanıcılarımızın BiP’e geçişlerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Uygulamamıza kullanıcılarımızdan gelen talepler doğrultusunda ayrıcalık sağlayacak yeni özellikler eklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.