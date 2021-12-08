Antalya’da özel bir yurtta aşçılık yapan İhsan Güney aynı yurtta kalan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul’u vahşice katletti. Olayın ardından Antalya valiliği bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “27 Kasım 2020'de düzenlenen doktor raporunda bipolar duygulanım bozukluğu ve unipolar, depresyon, depresif nöbet tanısı konulduğu, 2 Mart 2020'de hastanede 15 gün yatış yaptığı ve şizoaffektif bozukluk ve bipolar duygulanım bozukluğu ile psikotik belirtisiz manik teşhisi konulduğu, bu tarz hastalıklarda her ay rutin kontrollere gitmesi gerekirken 29 Temmuz 2021'den sonra bir daha kontrole gitmediği tespit edilmiştir. Tahkikat çok yönlü devam etmektedir” denildi. Peki, bipolar duygulanım bozukluğu ne oluyor?

Bipolar duygulanım bozukluğu nedir? Bipolar duygulanım bozukluğu belirtileri neler?

Bipolar bozukluk uzun süreli ve karmaşık bir duygudurum hastalığıdır. Bu rahatsızlıkta manik, hipomanik ve depresif ataklar ortaya çıkar. Ataklar sırasında da hafif ancak çeşitli belirtiler ile bipolar bozukluk kendisini gösterebilir.

Bipolar bozukluk tıbbi olarak manik depresif olarak da adlandırılır. İki uçlu bozukluk olarak tanımlanan bu hastalıkta iki ayrı ruhsal bozukluk vardır. Bu durumlar taşkınlık (mani) ve çökkünlük (depresif bozukluk) olarak tanımlanabilir. Bu hastalık dönemleri birbirini takip eder, yatışma ve alevlenme dönemleri gözlenir.

İş gücü kaybının önemli nedenleri arasında yer alan bipolar bozukluk kendi içinde bipolar 1, bipolar 2 ve siklotimik bozukluk olmak üzere 3 alt tipe ayrılır.

Bipolar bozukluk belirtileri nelerdir?

Uyku problemleri (uyku ihtiyacında azalma)

Oldukça yükselmiş (öforik) duygudurum

Artmış enerji, etkinlikler ve yerinde duramama hali

Konsantrasyonda azalma

Cinsel istek artışı

Çok para harcama

Kişinin kendi kabiliyeti konusunda gerçek olmayan inanışlara sahip olması

Yargılama kapasitesinde azalma

Düşünme ve konuşma içeriğinde artış

Tahrik edici, uygun olmayan davranışlarda artış

Alkol ve madde kullanımında artış

Bipolar Depresif atağa (döneme) ait belirtiler nelerdir?

Umutsuz ve karamsar olma

Üzgün endişeli ve mutsuz hissetme

Yaşamdan zevk alamama

Enerji azlığı

Unutkanlık

Konsantrasyon güçlüğü

Değersizlik hissi

İştah değişikliği; kilo kaybı ya da kilo alımı

Fazla uyuma, uykuya dalmakta güçlük çekme, geceleri sık uyanma

Çaresizlik ve değersizlik hisleri

Ölüm ya da intihar düşünceleri