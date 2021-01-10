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Teknoloji Bip nasıl kullanılır, Bip nasıl açılır, Bip nasıl indirilir? Bip WhatsApp’ı yerine kullanılır mı?
Teknoloji

Bip nasıl kullanılır, Bip nasıl açılır, Bip nasıl indirilir? Bip WhatsApp’ı yerine kullanılır mı?

WhatsApp, 8 Şubat 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni gizlilik ilkelerini açıkladı. Buna göre, WhatsApp gizlilik ilkelerini kabul etmeyen kullanıcılar WhatsApp hizmeti alamayacak. AB ülkeleri dışındaki ülkeleri kapsayacak olan bu çifte uygulamaya Türkiye karşı çıkıyor. Turkcell uygulaması olan BİP’in kullanımı teşvik ediliyor. Peki Bip nasıl kullanılır, Bip nasıl açılır, Bip nasıl indirilir? Bip’te hangi özellikler var? soruları da son günlerde sıkça sorulan sorular arasında.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 09:14:00 - 2021-01-10 09:19:41
Bip nasıl kullanılır, Bip nasıl açılır, Bip nasıl indirilir? Bip WhatsApp’ı yerine kullanılır mı?

Turkcell BiP nedir ve Turkcell Bip nasıl kullanılır sorusu vatandaşlarca da merak konusu olmaya devam ediyor. Yüze yüz Türk mühendisleri tarafından üretilen, ücretsiz iletişim ve sosyal medya platformudur. Aynen WhatsApp’da olduğu gibi ücretsiz mesajlaşma yapılabileceği gibi magazinden spora, hava durumundan döviz kurlarına, günlük hayatında hizmetlerine Bip uygulaması sayesinde ulaşabilirsin.

Bip de görüntülü konuşma var mı?

Bip ile görüntülü konuşabilir miyim? Turkcell Bip uygulaması ile arkadaşlarınla sınırsızca yazışabildiğin gibi, HD kalitesinde sesli ve görüntülü görüşmelerini ya da 10 kişiye kadar grup görüntülü görüşmelerini de BiP’ten yapabilirsin.

Bip nedir?

Bip uygulaması anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşmenin yanı sıra, caps, silinen mesaj, grupça mesajlaşma, konum paylaşma, para transferi özellikleri  bulunuyor. Uygulama teke tek mesajlaşmanın yanı sıra grup olarak ta nternet üzerinden ücretsiz olarak mesajlaşma imkanı sunuyor. Bip'te ayrıca  IBAN, hesap no gibi karışık işlere girmeye gerek kalmadan para transferi özelliği de bulunuyor. Keşfet bölümü ile spor, moda veya teknoloji gibi ilgi alanlarınıza dair son gelişmeleri takip edebilisiniz. Uygulamada ayrıca oyunlar da bulunuyor. Sudoku, Jelly Madness, Bubble Shooter ve çok daha fazlası BiP oyun kategorisinde son olarak, MSN uygulamasından da bildiğimiz titreşim özelliği, bu uygulamada da var.

Bip nasıl kullanılır? Turkcell bip kullanışı

Bip uygulamasını kullanmak için indirmeniz gerekiyor. Telefonunuzda Appstore, Appmarket veya Google Play Store olması gerekiyor. Bunun dışında, BIP yazıp 2222’ye ücretsiz gönderdikten sonra, gelen linke tıklayarak indirebiliyorsunuz. Son olarak, uygulamayı bilgisayarınızdan veya tabletinizden sitesi üzerinden kullanabiliyorsunuz. Uygulamayı indirdikten sonra, yukarıda belirtilen tüm özelliklerini kullanabiliyorsunuz.

Bip nasıl iptal ederim?

BiP, abonelik gerektirmediği için iptal edilen bir servis değildir.

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