BiP ile belediyeler dijitalleşiyor

Türkiye’nin yerli iletişim ve yaşam platformu BiP, Türkiye’deki kamu kurumları ve belediyelerin hızlı ve daha iyi hizmet sunabilmesine yönelik çalışmalarına öncülük ediyor.

‘Dijital Belediyeler’in önemli bir örneğini teşkil eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, BiP üzerinden hizmet vermeye başladı.

Başkentliler, BiP ile belediye hizmetleriyle ilgili tüm gelişmelerden anında haberdar olabilecek, şikâyet, görüş ve önerilerini 7/24 iletebiliyor.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “BiP’in gücü sayesinde belediyeler de vatandaşlarla daha etkin iletişim kurarak hizmetlerine dijital ortamdan erişebilirlik sağlıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin BiP’i tercih etmiş olmasından mutluluk duyuyoruz” dedi.