BIP ile bayramlaştık

Arifeyi de kapsayan 5 günlük Kurban Bayramı’nda BiP’le yapılan sesli ve görüntülü görüşme süresi, geçen Ramazan Bayramı’na oranla yüzde 25 arttı. Bayramda mesajlaşmak için BiP’i tercih eden Türkiye, milyarlarca mesaj göndererek sevdiklerine ulaştı. BiP’e yakın zamanda eklenen 15 kişilik HD kalitede görüşme özelliği sayesinde ise aynı anda daha fazla kişi bu yolla bayramlaşabildi. Turkcell’liler, bayram boyunca data kullanımında da yine rekor kırdı. Bayram sürecinde data kullanımı 59 milyon 464 bin 207 GB’a ulaştı. En çok data kullanan iller sıralamasında İstanbul ilk sırada yer alırken, İstanbul’u sırasıyla İzmir, Ankara, Muğla, Antalya, Bursa, Mersin, Kocaeli, Balıkesir ve Hatay takip etti. Son bir yılda tüm mobil ses ve sinyalleşme şebekesinin yeni nesil altyapılara dönüşümünü tamamlayan Turkcell, Kurban Bayramı gibi özel günlerde de müşterilerine esnek altyapı üzerinden en iyi hizmeti sunmaya devam etti. 19-23 Temmuz’da Turkcell’liler, 2 milyar 174 milyon 316 bin 434 dakika konuşurken, bunun en büyük bölümü 508 milyon 409 bin 626 dakika ile bayramın birinci günü gerçekleşti. İstanbul, 255 milyon 613 bin 805 dakikalık süreyle konuşma trafiğinin en yoğun olduğu birinci il oldu.