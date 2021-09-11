BiP en çok tercih edilen uygulamalar arasında

Turkcell’in tamamı Türk mühendislerce geliştirilen uygulamaları, Türkiye’nin en çok tercih edilen uygulamaları arasında yer alıyor.

Dünyada mobil uygulama pazarı alanında önde gelen analiz platformu App Annie’nin yayınladığı “Türkiye’nin Mobil Uygulama Ekonomisi” raporuna göre, tüm dünyada operatör bağımsız herkes tarafından kullanılan güvenli iletişim platformu BiP ve gençlere özel operatör bağımsız kullanılabilen uygulama GNÇ, Türkiye’nin en çok kullanılan uygulamaları arasındaki yerlerini korudu.

2021 yılının ilk yarısını kapsayan raporda, BiP, kullanımı en yüksek artış gösteren ve aktif kullanıcı sayısı en yüksek uygulamalar sıralamasında ilk çeyrekte ikinci, 2021 yılının ilk yarısında ise beşinci sırada yer aldı. BiP, 2021’in ilk yarısında aylık aktif kullanıcı sayısıyla global rakiplerinden daha çok tercih edildi.

GNÇ, “en çok indirilen eğlence uygulamaları”nda global rakipleri arasında ilk 10’da yer aldı. Eğlence kategorisinde Türkiye’de en çok indirilen uygulamalar listesine giren GNÇ, Android cihazlarda kendi kategorisinde en çok indirilen uygulama oldu.

App Annie tarafından yayınlanan rapor, App Store ve Google Play’deki 2021 yılı birinci ve ikinci çeyreğine ilişkin aylık ve günlük veriler değerlendirilerek hazırlandı.