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Korona Virüs BioNTech'ten önemli açıklama: Omicron varyantına özel aşı için...
Korona Virüs

BioNTech'ten önemli açıklama: Omicron varyantına özel aşı için...

Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in, koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına özel aşı için denemelere başladığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 15:49:00 -
BioNTech'ten önemli açıklama: Omicron varyantına özel aşı için...

BioNTech-Pfizer'dan yapılan açıklamada, 18 ila 55 yaş arasındaki sağlıklı yetişkinlerde Omicron özel aşı adayının 'güvenliğini, tolere edilebilirliğini ve immünojenisitesini' değerlendirmek için klinik çalışmanın bugün başladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BioNTech Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Kovid-19 aşılarının, Omicron varyantının neden olduğu ciddi hastalıklara karşı güçlü koruma sağlamaya devam ettiğini belirterek, "Bu çalışma, daha önceki Kovid-19 varyantlarda olduğu gibi Omicron varyantına karşı ancak daha uzun koruma süresiyle benzer bir koruma düzeyi sağlayan varyant tabanlı bir aşı geliştirmeye yönelik bilime dayalı yaklaşımımızın bir parçası" ifadesini kullandı.

Açıklamada, şirketlerin daha önce 2022'de 4 milyar doz Kovid-19 aşısı üretmeyi planladığı hatırlatılarak, Omicron varyantına yönelik bir aşıya ihtiyaç duyulması halinde bunun değişmesinin beklenmediği kaydedildi.

Klinik çalışmaya, 1420 kişilik test grubu katılacak.

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