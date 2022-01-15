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Ekonomi BioNTech'ten Almanya ekonomisine büyük katkı
Ekonomi

BioNTech'ten Almanya ekonomisine büyük katkı

Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucusu olduğu BioNTech, Almanya'nın büyümesine olan katkısı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-15 14:48:00 -
BioNTech'ten Almanya ekonomisine büyük katkı

Kovid-19 aşısı geliştiren biyoteknoloji şirketi BioNTech, Almanya'nın ekonomik büyümesinin yaklaşık 5'te 1'ini sağladı.

Alman basınında yer alan habere göre, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucuları arasında yer aldığı BioNTech firması, Almanya'nın yıllık büyümesinde önemli rol oynadı.

BioNTech firması, 2021'de yüzde 2.7 büyüyen Alman ekonomisine tek başında yüzde 0.5 oranında katkı verdi.

Böylece, ülkenin geçen yılki büyümesinin yaklaşık 5'te 1'lik kısmı BioNTech firmasının cirosundan kaynaklandı.

Merkezi Almanya'nın Mainz şehrinde yer alan BioNTech'in Pfizer firması ile yaptığı ortaklık anlaşmasından kaynaklı lisans ve telif hakları ödemeleri Almanya'ya geliyor.
BioNTech, aşı üretiminde ortağı Pfizer ile birlikte şimdiye kadar 150'nin üzerinde ülkeye 2 milyar dozun üzerinde Kovid-19 aşısı tedarik etti.

BioNTech'in aşı satışlarından 2021'de 17 milyar avro kadar ciro sağladığı öngörülüyor.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin 2021 yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 2,7 arttığını açıklamıştı.

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