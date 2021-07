Biontech'in raporunu canlı yayında çıkarıp gösterdi! "Bakın, 'aşı değil deneysel gen terapisi' yazıyor"

yeniakit.com.tr

TGRT Haber'de Bilmedikleriniz programına Yazar Sevda Türküsev, Araştırmacı Yazar Erkan Trükten, Prof. Dr. Serhat Fındık ve magazinci Erol Köse katıldı.

Pandemi ile ilgili konuların konuşulduğu programda Prof. Dr. Serhat Fındık ve Erkan Trükten'den çarpıcı açıklamalar geldi.

PCR testler artık kullanılmayacak

Erkan Trükten CDC'nin son yaptığı açıklamayı paylaşarak artık PCR testlerinin kullanılmayacağı vurgulandı ve yılsonuna kadar stokların boşaltılmasının ardından yeni test kitlerinin piyasaya sürüleceği belirtildi.

"Aşı değil deneysel gen terapisi"

Biontech'in ABD ile yaptığı anlaşmayı anlatan bir rapor(*) yayınladığını ifade eden Trükten, "Biontech'in sitesinde, ABD ile imzalanan sözleşme gereği, yüzlerce sayfalık bu ticari sözleşmenin yükümlülüklerini anlatan bir rapor hazırlanmış. Bu raporda, ne diyor biliyor musunuz, 'Bunlar aşı değil gen terapisi' diyor. Biontech kendisi diyor ki, 'Bu şu anda bir gen terapisidir, ABD'de FDA şu anda bu gen terapilerine izin vermemektedir.' diyor. Yani buna aşı demeyelim lütfen." açıklamasında bulundu.

Nasıl kullanıldığı konusundaki soruya cevap veren Trükten, "Acil Kullanım Onayı ile bunların kullanımına izin veriliyor" şeklinde konuştu.

ABD'de 'Gen terapisi'ne neden izin verilmediğini açıkladı

Raporda gen terapisine neden sıcak bakılmadığının yer aldığını da belirten Trükten, gen terapilerin DNA'yı değiştirdiği için olumsuz bakıldığını ve kalıcı hasar bırakabileceğini aktardı.

"mRNA, DNA bölgesine giren tek RNA'dır"

Aşıların Faz 3 çalışmalarının tamamlanmadığını belirten ve "aşı adayı" ifadesini kullanan Prof. Dr. Serhat Fındık, "Anlatılmayan noktalar var. Bizim vücudumuzda RNA'lar vardır. Esas bizim yapıtaşımız DNA'lardır. En önemli bölgedir. Yüce Allah'ın yarattığı her insanda birbirinden farklı olduğu yapıtaşlarıdır. Her insanda farklıdır, hiçbiri birbirisinin aynısı değildir. Dolayısıyla burada her türlü gen var. Erol bey de bilir, tümör supresör genler var, yani kanser engelleyici genler var. İşte çeşitli hastalıklarla ilgili, alerjiyle ilgili, pek çok genler var. Her şeyimiz, yazılımımız orada aslında bizim. Herkeste de farklıdır. Söylemedikleri şey şu aslında, mRNA bizim vücudumuzda da var. Yani mRNA, DNA'nın bulunduğu bölgeye giren tek RNA'dır. Bunun dışında tRNA, ribozomal RNA vardır. Bunların hiçbiri, DNA'nın olduğu bölgeye giremez. İşte burada, bilerek ya da bilmeyerek bir kandırmaca yapıyorlar. Bu zaten, DNA'nın bulunduğu yere giremez, dolayısıyla da bizim genlerimizi etkileyemez. Biraz önce Erkan Hoca'nın dediği gibi, aslında kendi sitelerine baktığınız zaman, bu gen terapisi, gen tedavisi olarak geçiyor. Gen tedavisi olarak belirtilen bir aşı adayının nasıl genlere hücum etmediğini düşünebilirsiniz ki. Zaten baktığınız zaman hedef o. Bir diğer şey ne savunma sistemi çöküyor." dedi.

"Entrika seziyorum"

"Hiç lafı uzatmayalım, Bunun altında bir entrika mı seziyorsunuz?" sorusuyla sözünü kesen Erol Köse'ye cevap veren Prof. Fındık, "Tabiki entrika seziyorum" cevabını verdi.

"Phizer, kendi sitesinde 'Bir aşındanın Faz 3 çalışmasını 4 yıl sürer' diyor"

Aşı çalışmalarında yan etki için sürelerin önemli olduğunu belirten Erkan Trükten, "Phizer kendi sitesinde bir aşının faz 3 çalışmasının 3-4 yazıyor" ifadesini kullandı.

Trükten, Avrupa İlaç Ajansı'nın 2024 yılında yan etkilerinin kesin sonuçlarını gözden geçireceğini belirtti.

Erol Köse, aşı olmayan vatandaşları "vatan haini" diyerek hedef aldı

Magazinci Erol Köse, aşı olmayanları vatan haini diyerek tepki gösterdi.

Aşı olmayanları günah keçisi ilan edileceğini söyleyen Sevda Türküsev ise eğlence mekanlarında sosyal mesafeyi tanımayanlarda günah keçisi aranması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Serhat Fındık: Hiçbir hastama aşıyı tavsiye etmedim

"Hiçbir hastama aşıyı tavsiye etmedim, ama araştırdım olmak istiyorum derse de karışamam" diyen Prof. Dr. Fındık, "Bırakın aşıyı, hasta bana dokunmanızı istemiyorum dediği zaman biz hastaya dokunamam bile. Siz tedaviyi ve aşıyı tavsiye edersiniz, dayatamazsınız. İki taraf diye insanları ayırmak bana çok yanlış geliyor. Hepimiz dünyanın en güzel ülkesindeyiz. İsteyen olabilir, devletimiz imkanları sunuyor. İsteyen olabilir. 'Bir Faz 3'ü tamamlasın, ruhsatı alsın, yan tesirlerini bir görelim, ondan sonra biz de düşünüz.' diyebilir. " şeklinde konuştu.

((*) https://investors.biontech.de/node/8746/html)