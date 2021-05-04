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Gündem BioNTech'in kurucusu aşı müjdesini verdi
Gündem

BioNTech'in kurucusu aşı müjdesini verdi

BioNTech’in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, 6 aylık raf ömrü olan koronavirüs aşısının müjdesini verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 16:07:00 -
BioNTech'in kurucusu aşı müjdesini verdi

BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, Financial Times’ın online konferansında yaptığı açıklamada daha uzun süre dayanan bir koronavirüs aşısı için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Onay alma aşamasında olan bu yeni Kovid-19 aşısı versiyonunun normal buzdolaplarında 2 ila 8 derece arasında saklanabileceğini ve raf ömrünün 6 ay olacağını belirten Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"2 ile 8 derecede tam 6 ay boyunca saklayabileceğiz"

"Bizim ilk formülasyonumuzda bu aşıların eksi 80 santigrat derecede saklanması ve taşınması gerekiyordu. Fakat şu an yeni bir formül geliştirdik. Bu henüz onaylanmadı ama eğer onaylanırsa aşılarımızı 2 ile 8 derecede tam 6 ay boyunca saklayabileceğiz"

"Şu an 3 milyar doza doğru ulaşıyoruz"

Öte yandan, Şahin üretimde 3 milyon doza yaklaştıklarını açıkladı. Şahin, "Ekiplerimiz aşının üretimini artırarak harika bir iş yaptı ve şu an 3 milyar doza doğru ulaşıyoruz. Çok fazla teknik sorun yaşamadığımız ve teslimat takviminde bir sıkıntı olmadığı için çok mutluyuz” dedi.

BioNTech, geçen Mart ayında yaptığı açıklamada, ABD'li ortağı Pfizer ile birlikte tedarik zincirlerini bu yıl 2.5 milyar aşı dozu üretecek şekilde yükselttiklerini ve bunun 1.4 milyarının halihazırda satıldığını söylemişti.

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