BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin'den korkutan koronavirüs aşısı çıkışı

Koronavirüse karşı aşı geliştiren BioNTech şirketinin CEO'su Uğur Şahin, "Koronavirüse karşı yeni bir aşıya ihtiyacımız olacak, asıl soru yeni aşıya ne zaman ihtiyaç duyacağımız" dedi.

Reuters'a konuşan Almanya merkezli BioNTech şirketinin CEO'su Uğur Şahin, mutasyonlara uğramasına rağmen aşılamanın koronavirüse karşı koruma sağlayacağını söyledi.

Şahin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Aşılanmış olan kişiler ve takviye dozu alanların koronavirüs nedeniyle ağır hastalanmaya karşı yeterli korunmaya sahip olacağından eminiz. Hastalığın diğer tiplerine karşı da koruma sağlanabilir, bunu birkaç hafta içerisinde öğreneceğiz.

Koronavirüs aşısını daha hızlı adapte etme kabiliyetine sahibiz.

Yeni varyant beklediğimden daha erken geldi. Önümüzdeki yıl gelmesini bekliyordum.

Aşı yaptırmış kişilerin yeni varyant sebebiyle ağır hastalanmaya karşı yeterli korumaya sahip olup olmadığı henüz belli değil, ancak öyle olduğunu düşünüyoruz.

Koronavirüs aşıları üzerindeki patentin kaldırılmasına karşı değilim. Buna ilişkin çözümlere ilgi duyuyorum. Kaliteyi güvence altına alıp, insanları eğitmemiz ve süreç üzerinde denetimimizin olması gerekiyor.

Tıpkı grip aşısı gibi koronavirüs aşısının da her yıl yaptırılması ihtimali artıyor.

Afrika'daki aşı fabrikamızı partnerimize devredeceğiz, şu anda mülkiyet devrini tartışıyoruz.

Yeni varyantın aşısını yaptırmış kişilere ve koronavirüse yüksek oranda maruz kalanlara bulaşma ihtimali var.

BioNTech kurucularından Dr. Özlem Türeci ise koronavirüsün mutasyona uğrama ihtimalinin, insanların bağışıklık kazanma oranının artmasıyla azaltılabileceğini belirterek şöyle konuştu:

Bağışıklığa sahip insanların oranı arttıkça, koronavirüsün mutasyona uğrama ihtimaline karşı daha iyi korunmaya sahip olacağız.

Kanser de bir salgın. Şirketimiz mRNA teknolojisini aynı zamanda potansiyel bir kanser aşısı olarak kullanıyor.