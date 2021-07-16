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Korona Virüs BioNTech ve Sinovac karşılaştırıldı! 10 kat daha fazla çıktı
Korona Virüs

BioNTech ve Sinovac karşılaştırıldı! 10 kat daha fazla çıktı

Tıp dergisi Lancet'te yayınlanan bir çalışmada, BioNTech aşısının antikor seviyesinin Sinovac'tan 10 kat daha fazla olduğu belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 10:44:00 -
BioNTech ve Sinovac karşılaştırıldı! 10 kat daha fazla çıktı

Dünya genelinde ve Türkiye'de koronavirüse karşı aşılama kampanyaları aralıksız sürüyor. Ortaya çıkan varyantların ardından aşıların etkinliği soru işaretleri oluştururken, Türkiye’de kullanılan iki corona virüsü aşısıyla ilgili önemli bir çalışma yayınlandı.

Saygın tıp dergisi The Lancet’te yer alan çalışmada Pfizer-BioNTech’in mRNA aşısı ve Sinovac’ın geleneksel yöntemle geliştirdiği corona virüsü aşısı karşılaştırıldı. Hong Kong’da yapılan çalışmada farklı aşılarla gerçekleştirilen aşılamanın etkileri incelendi.

Varyantlara karşı daha koruyucu

Araştırmaya göre Hong Kong’da iki doz Pfizer-BioNTech aşısı yapılan sağlık çalışanlarının, Sinovac aşısı uygulanan kişilere oranla vücuttaki antikor seviyesinin 10 kat daha yüksek olduğu gözlemlendi. Araştırmacılar söz konusu sonuçların, mRNA aşılarının geleneksel yöntemlerle geliştirilen inaktif aşılara kıyasla Sars-CoV-2 ve varyantlarına karşı daha koruyucu olduğunu gösterdiğini savundu.

Vaka sayılarında fark yaratıyor

Bloomberg’in haberine göre, Pfizer-BioNTech ve Moderna’nın mRNA aşılarını kullanan ABD ve İsrail gibi ülkelerde hastalığın yayılma hızının yavaşladığı belirtildi. Çin’in geliştirdiği Sinovac ve Sinopharm aşısı kullanılan ülkelerde vaka sayılarında bu seviyede bir düşüş olmadığı ancak ağır vakaları ve ölümleri engellediği vurgulandı.

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