  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi BioNTech New York borsasını etkiledi
Ekonomi

BioNTech New York borsasını etkiledi

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,08 azalarak 29.397,63 puana geriledi. BioNTech'in aşının yüzde 90 etkili olduğunu açıklaması piyasaları rahatlattı.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 01:05:00 -
BioNTech New York borsasını etkiledi

S&P 500 endeksi yüzde 0,78 artarak 3.573,15 puana ve Nasdaq endeksi ise yüzde 2,01 kazançla 11.786,43 puana çıktı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmelerle yeni haftaya ralli ile başlayan endeksler, hafta ortasında karışık bir seyir izlemeye devam etti.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğunun duyurulmasının ardından sektör bazlı ayrışmaların yaşandığı pay piyasalarında, dün düşüş yaşayan teknoloji hisseleri bugün yükseliş kaydetti.

ABD'li teknoloji şirketlerinden Amazon ve Apple'ın hisseleri yüzde 3'ün Microsoft ve Netflix'in hisseleri yüzde 2'nin ve Facebook'un hisseleri yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.

ABD'de Kovid-19'a yakalananların sayısı 10 milyonun üstüne çıkarken artan vaka sayısı nedeniyle New York'ta salgına karşı alınan önlemlerin sıkılaştırılacağı duyuruldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'dan fotoğraflar peş peşe geliyor! Beklenen sonunda oldu
Dünya

Ermenistan'dan fotoğraflar peş peşe geliyor! Beklenen sonunda oldu

Dağlık Karabağ'da yenilgiyi kabul eden Ermenistan yönetimine halk, tepki gösteriyor. Bugün 17 muhalif parti Erivan'da gösteriler düzenlemeye..
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan karalama kampanyalarına cevap
Gündem

Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan karalama kampanyalarına cevap

Görevinden af talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın babası Yazar Sadık..
SİHA'larla ilgili çarpıcı sözler!
Gündem

SİHA'larla ilgili çarpıcı sözler!

Gazeteci-Yazar ve Stratejist Murat Akan, Türkiye'nin milli ve bağımsız savunma sanayii hamlesinin meyvelerinden SİHA'larla ilgili çarpıcı if..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay