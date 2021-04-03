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Sağlık BioNTech mi Sinovac mı?
Sağlık

BioNTech mi Sinovac mı?

Hangi aşı daha iyi? Koronavirüs salgınında aşılama son derece önemli. Ülkemizde 15 milyon dozu aşkın aşı yapıldı. Çin yani Sinovac aşısının yanı sıra alman aşısı BioNTech'de uygulanmaya başladı. Aşı tercihi ise vatandaşlara bıraktı. Randevu almak isteyenler sık sık "BioNTech mi Sinovac mı?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, hangi aşı daha güçlü? Çin aşısı mı Alman aşısı mı olmalıyım?

Yeniakit Publisher
2021-04-03 09:50:00 -
BioNTech mi Sinovac mı?

Tüm dünya koronavirüs salgınına karşı büyük bir mücadele veriyor. Son dönemde pek çok ülkede 3.dalga korkusu yaşanıyor. Ülkemizde de vakalar bir hayli arttı. Bu sebeple amaç toplumun büyük kısmının haziran sonuna kadar aşılanması. Elbette, hayatın normale dönmesi için tüm ülkelerde aşılama çalışmalarının tamamlanması gerektiği ifade ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada tüm dünyanın aşılanmasının 2024 yılını bulabileceğini belirtiyor.

Ülkemizde hem Çin hem de Alman aşısı yapılıyor. Bu sebeple pek çok kişi hangi aşıyı olmasının daha faydalı olacağını merak ediyor. Peki, Çin mi Alman aşısı mı olmalıyız?

BioNTech mi Sinovac mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta vatandaşların olmak istediği aşıyı kendilerinini seçeceğini ifade etti. Aşı randevusu oluşturanların karşısına ise Sinavac ve BioNTech tercihi çıkıyor. Vatandaşlar hangi aşısı neden seçmeleri gerektiğini araştırıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Savaşçı, "Eğer kişi bağışıklık istemini baskılayacak ilaç kullanıyorsa, kemoterapi alıyordur, kanser tedavisi görüyordur veya daha önceden ağır bir nörolojik hastalık geçirmişse bu durumda inaktif aşı biraz daha güvenilir gibi duruyor. İlk tercihi inaktif aşı olan Sinovac aşısı olsun, BioNTech aşısı ikinci tercihi olsun. Ama genç, sağlıklı hiçbir hastalığı yoksa, kronik hastalığı var; ama bu saydığım hastalıklar değilse o zaman BioNTech aşısının koruyuculuk oranı Sinovac aşısına göre yüzde 10 daha fazla” dedi.

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