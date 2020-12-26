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Aktüel BioNTech kurucu ortağı Uğur Şahin AA'ya konuştu: "Türkiye anavatanımız. Türkiye'deki insanlara yardım edebilecek olmak bizim için büyük mutluluk."
Aktüel

BioNTech kurucu ortağı Uğur Şahin AA'ya konuştu: "Türkiye anavatanımız. Türkiye'deki insanlara yardım edebilecek olmak bizim için büyük mutluluk."

Yeniakit Publisher
2020-12-26 18:04:11 -
BioNTech kurucu ortağı Uğur Şahin AA'ya konuştu: "Türkiye anavatanımız. Türkiye'deki insanlara yardım edebilecek olmak bizim için büyük mutluluk."
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