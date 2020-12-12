BioNTech CEO'su Uğur Şahin'den aşı açıklaması

BioNTech’in kurucu ortağı ve CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) BioNTech ve Pfizer’ın geliştirdiği koronavirüs (Kovid-19) aşına acil kullanım onayı vermesi ile ilgili, “FDA’nın onay vermesi aşının geliştirilmesinde çok önemli bir adımdır” diye konuştu.

Şahin, “Bu çok önemli bir kilometre taşıdır. Böylesine güzel bir görüşme yaptığımız için ve FDA aşıya izin verdiği için gerçekten mutluyum. Böylece aşımızı ABD nüfusu için kullanılabilir hale getirebiliriz” ifadelerini kullandı.

Şahin, “En önemli sonuç aşılananların hastaneye yatma riskinin çok daha düşük olmasını beklememiz. Bu, ABD'de hastaneye yatma riskinin daha düşük olmasını beklediğimiz anlamına geliyor. Elbette salgının hızını azaltmak için nüfusun büyük bir kısmına ulaşmamız gerektiğinden, önümüzdeki birkaç ay içinde pandeminin yayılması üzerinde doğrudan bir etkimiz olmayacak” dedi.