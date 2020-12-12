  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık BioNTech CEO'su Uğur Şahin'den aşı açıklaması
Sağlık

BioNTech CEO'su Uğur Şahin'den aşı açıklaması

BioNTech’in kurucu ortağı ve CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) BioNTech ve Pfizer’ın geliştirdiği koronavirüs aşısına acil kullanım onayı vermesine ilişkin, “FDA’nın onay vermesi aşının geliştirilmesinde çok önemli bir adımdır” diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 23:31:00 -
BioNTech CEO'su Uğur Şahin'den aşı açıklaması

BioNTech’in kurucu ortağı ve CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) BioNTech ve Pfizer’ın geliştirdiği koronavirüs (Kovid-19) aşına acil kullanım onayı vermesi ile ilgili, “FDA’nın onay vermesi aşının geliştirilmesinde çok önemli bir adımdır” diye konuştu.

Şahin, “Bu çok önemli bir kilometre taşıdır. Böylesine güzel bir görüşme yaptığımız için ve FDA aşıya izin verdiği için gerçekten mutluyum. Böylece aşımızı ABD nüfusu için kullanılabilir hale getirebiliriz” ifadelerini kullandı.

Şahin, “En önemli sonuç aşılananların hastaneye yatma riskinin çok daha düşük olmasını beklememiz. Bu, ABD'de hastaneye yatma riskinin daha düşük olmasını beklediğimiz anlamına geliyor. Elbette salgının hızını azaltmak için nüfusun büyük bir kısmına ulaşmamız gerektiğinden, önümüzdeki birkaç ay içinde pandeminin yayılması üzerinde doğrudan bir etkimiz olmayacak” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ALES ne zaman yapılacak? | ALES yeni tarih belli oldu mu?
Eğitim

ALES ne zaman yapılacak? | ALES yeni tarih belli oldu mu?

ALES ne zaman? | Aralık ayı içerisinde yapılması planlanan ALES/2 koronavirüs salgını sebebiyle ertelendi. ALES’e girecek olan adaylar sınav..
ABD'den küstah çıkış: Türkiye’nin ekonomisini yıkmaya hazırdık
Gündem

ABD'den küstah çıkış: Türkiye’nin ekonomisini yıkmaya hazırdık

ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi ve eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye hakkında küstah açıklamalarda bulundu.
Ahmet Hakan CHP'ye sordu: Tecavüzünüz de mi iktidar yüzünden?
Gündem

Ahmet Hakan CHP'ye sordu: Tecavüzünüz de mi iktidar yüzünden?

CHP'li Sera Kadıgil'in parti içindeki taciz ve tecavüz olaylarını hükümete bağlamasına karşı şaşkınlığını gizleyemeyen Ahmet Hakan, "Partin..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay