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Sağlık Biontech aşısı olan 3. doz aşısını yerli aşı yaptırabilir mi?
Sağlık

Biontech aşısı olan 3. doz aşısını yerli aşı yaptırabilir mi?

2 doz Biontech yaptıranlar 3. Doz Turkovac yaptırabilir mi? Yerli e milli aşı Turovac’ın seri üretime geçebilmesi için gönüllülere ihtiyaç olduğu açıklanmıştı. Aşının yıl sonunda kullanıma geçebilmesi için 2 doz aşı olanların 3.doz olarak yerli aşıyı tercih etmesi istenmişti. Peki, Biontech yaptıran 3.doz Turkovac olabilir mi? 2 doz Biontech sonrası Turkovac yaptırılabilir mi?

Yeniakit Publisher
2021-10-19 09:00:00 -
Biontech aşısı olan 3. doz aşısını yerli aşı yaptırabilir mi?

Türkiye adım adım yerli ve milli aşısına kavuşmak üzere. Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen ve faz 3 çalışmaları süren Turkovac’ın seri üretime geçmesi için 3 bin gönüllüye ihtiyaç olduğu açıklanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı bir açıklamada, “Turkovac'ı Türkiye’nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, COVID-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir. 3. doz aşı tercihi serbest. Ama madem gönüller yerli aşı Turkovac’ta, en az 3 binimiz Turkovac’ı tercih etmeli. Üçüncü dozu tercih ettiğiniz aşıyla olun, Turkovac seri üretime geçsin" ifadelerini kullandı.

Biontech aşısı olan 3. doz aşısını yerli aşı yaptırabilir mi?

Kovid-19'la mücadele kapsamında üçüncü dozun, yerli aşı TURKOVAC ile uygulanması için gönüllü olmak isteyenlerin başvuruları, e-Nabız üzerinden alınmaya başladı.

TURKOVAC hatırlatma dozu uygulamasına katılmak isteyenler, daha önce Kovid-19 geçirmemiş ve iki doz aşısını yaptırmış 18-59 yaş kişiler arasından seçilecek.

Üçüncü dozunu TURKOVAC ile olmak isteyenler "enabiz.gov.tr" sitesinden "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonuna tıklayacak.

Açılan pencerede "3. doz hatırlatma Kovid-19 aşımı inaktif Kovid-19 TURKOVAC aşısı ile yaptırmak istiyorum" seçeneği onaylanarak başvurular gerçekleştirebilecek.

Yetkililer, değerlendirmelerin ardından, eğer katılımı uygun görülürse gönüllüye e-Nabız profilinde kayıtlı iletişim bilgileri üzerinden dönüş sağlayacak.

Yerli aşı TURKOVAC'ın seri üretime geçebilmesi için en az 3 bin kişinin hatırlatma dozunda TURKOVAC'ı tercih etmesi gerekiyor.

İki doz Biontech olan ve koronavirüs geçirmemiş olan kişiler 3. Doz olarak yerli aşı olabiliyor.

 

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