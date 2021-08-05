Türkiye genelinde aşılama işlemleri bütün hızıyla devam ediyor. Hükümetin Biontech ile yaptığı anlaşmanın ardından ülke genelinde aşılama işlemleri 18 yaşını altına indi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısını tercih eden vatandaşların randevu almaları gerektiği uyarısında bulunmuştu. Peki, BioNTech aşısı bitti mi? BioNTech aşısı yok mu? İşte merak edilen haberin devamı…

BioNTech aşısı bitti mi? BioNTech aşısı yok mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya uygulaması olan Twitter üzerinden "Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var. BioNTech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac'ta aksama yok." İfadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, ülkemizde yapılan toplam yapılan aşı sayısı 74.886.694 iken 1.Doz uygulanan kişi sayısı 41.441.765 2.doz uygulanan kişi sayısı 28.123.573’tür.