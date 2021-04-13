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Sağlık Biontech aşıları Türkiye’ye gelecek mi?
Sağlık

Biontech aşıları Türkiye’ye gelecek mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından Türkiye'ye gelecek olan koronavirüs aşılarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Türkiye'ye 30 milyon Biontech aşısının geleceğini açıklamasının ardından vatandaşlar, söz konusu aşıların ne zaman Türkiye’de olacağını araştırmaya başladı. Peki, Biontech aşıları Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Yeniakit Publisher
2021-04-13 22:32:00 -
Biontech aşıları Türkiye’ye gelecek mi?

Bakan Koca, Türkiye'ye 30 milyon Biontech aşısının geleceğini açıklamasının ardından vatandaşlar, söz konusu aşıların ne zaman Türkiye’de olacağını araştırmaya başladı. Peki, Biontech aşıları Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Biontech aşıları Türkiye’ye gelecek mi?

Sağlık Bakanı Koca, erişebilecek oldukları 3 aşının söz konusu olduğunu belirtti. Bakan Koca, bunların birincisi Rusya’dan Sputnik aşısı, ikincisi Biontech ve üçüncüsü de Çin’de üretilen bizim de kullandığımız aşı olduğunu söyledi. BionTech ve Sinovac'ın Türkiye'de Faz 3 çalışması yapıldığını belirten Bakan Koca, kronojksit nedeniyle Sputnik aşısının Türkiye'de yapılamadığını ifade etti.

Bunların üzerine Bakan Koca, “Rusya ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hem Türkiye'de üretimi hem de erken dönemde verebilecekleri aşı miktarıyla ilgili Rus mevkidaşımla konuşmam oldu. Yakın zamanda az miktarda Sputnik aşısının Türkiye'ye gelebileceğini söyleyebilirim. Bugüne kadar 26 milyon Sinovac aşısı geldi.” İfadelerini kullandı.

Çin ile toplamda 100 milyonluk bir anlaşma yaptıklarını belirten Bakan Koca, önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde yeni aşıların gelebileceğini de ifade etti. Bugüne kadar 4,5 milyon doz BionTech aşı geldiğini söyleyen Bakan Koca, “Biz opsiyonel olarak 30 milyona gelecek şekilde anlaşma yapmıştık. Uğur Hoca, (Uğur Şahin) Türkiye'ye aşı gönderme konusunda büyük gayret sarf ediyor. 'Haziran ayı için 30 milyon doz aşıyı şimdiden söz verebilirsin' dediler.” ifadelerini kullandı.

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