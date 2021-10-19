Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde şimdiye kadar yaklaşık 115 milyon doz aşı uygulandı. 2 doz Alman aşısı yaptıranlar ise 3.doz aşı randevusu alıp alamadıklarını araştırmaya başladı. Peki, Biontech aşısı 3. doz ne zaman kime yapılacak?

BioNTech 3. doz ne zaman kime yapılacak?

BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, üçüncü doz hakkında önemli bir açıklama yaptı. Şahin, "Üçüncü doz aşı, hastalığın bulaşmasını tamamen durduracak" dedi. Dr. Özlem Türeci ise, "Bir süre daha virüsle yaşayacağız. Bu bizim yeni normalimiz olacak ve buna alışacağız. Virüsün korkutucu kısmı ortadan kalkacak" açıklamasında bulundu.

2 doz Biontech olan vatandaşlar 3. doz aşı randevusu alamıyor. Geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu hakkında, “2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. doz aşı olmaya ihtiyaç duyup duymayacağı konusunda değerlendirmeler de yapılmıştır. Daha önce açıkladığımız üzere 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın ortalama 4 ay süre önce aşı oldukları dikkate alındığında halen koruyuculuğun devam ettiği değerlendirilmiştir. Şu an için 2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. doz aşı olmalarını gerektiren bir durum yoktur” açıklamasında bulunmuştu.