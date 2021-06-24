Koronavirüs aşı programı tüm hızıyla devam ediyor. İlk doz aşı olanların sayısı 50 milyona yaklaştı. Aşı olan vatandaşlar 2. doz aşı ile ilgili aramalar yapıyor ve ne zaman 2. doz aşı olmalarını merak ediyor.

BioNTech 2. dozdan ne zaman sonra yapılıyor?

Aşılama öncesinde imzalanan ve bir nüshası aşılanan kişide kalan onam formunda BioNTech aşısı ikinci dozunun 28 gün sonra yapılacağı belirtiliyor.

Biontech aşısı 2 doz halinde uygulanıyor. İkinci doz randevusu ilk doz uygulamasının ardından sağlık personeli tarafından oluşturuluyor ya da isteyenler kendi randevularını kendileri alabiliyor. İkinci doz randevu bilgileri yine kısa mesaj yolu ile iletiliyor. Ayrıca e-Nabız uygulamasından da randevu bilgilerini görüntülemek mümkün

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