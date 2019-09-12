0553 313 94 23

Binyamin Netanyahu'dan savaş tehdidi: Başka seçenek kalmadı

İsrail Başbakanı Netanyahu, "Geniş çaplı operasyon yapmaktan başka seçenek kalmamış gibi görünüyor" ifadesiyle abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırı tehdidinde bulundu.

12 Eylül 2019 Perşembe 11:09
Binyamin Netanyahu'dan savaş tehdidi: Başka seçenek kalmadı

Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme için Soçi'ye hareketinden önce son günlerde Gazze ile İsrail arasında artan gerilime ilişkin İsrail'in Kanal 13 televizyonuna değerlendirmelerde bulundu. 

İsrail'in hazır olduğunda Gazze'ye yönelik askeri operasyon yapacağını dile getiren Netanyahu, "Görünüşe göre (Gazze'de) geniş çaplı bir operasyon başlatmaktan başka seçenek kalmadı" ifadesini kullandı. 

Netanyahu'nun, salı akşamı ülkenin güneyindeki Aşdod kentinde düzenlediği seçim mitingi sırasında Gazze'den İsrail tarafına 2 roket atılmıştı.

Roket sirenleri nedeniyle Netanyahu, konuşmasını yarıda keserek kısa süreliğine kürsüden ayrılmıştı.

İsrail ordusu, salı günkü roketlere karşılık dün sabah erken saatlerde Gazze'de 15 noktaya hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Gazze'den roket atıldığını gerekçe göstererek İsrail ordusu dün, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait olduğu ifade edilen noktaları vurmuştu. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:09
  1. İsrail
  2. Netanyahu
  3. gazze
  4. hamas
  5. el-Kassam Tugayları
  6. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İmamoğlu'na Ahmet Türk tepkisi! 'Ülkenin kurucusunun posterini ülkeyi yıkmak isteyene götürüyor'
    1. İmamoğlu'na Ahmet Türk tepkisi!..
    2. ’Gül Biberi’ tezgâhların gözdesi
    3. İsrail güçleri gece baskınlarında 11..
    4. TEKNOFEST’te son 5 gün
    5. 11 yaşındaki milli sporcu 7 yıla 38..
    6. Lazeric Jones, Galatasaray Doğa..
    7. Turkcell temettü ödemesini tek seferde..
    8. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "81..
    9. Altay, galibiyete odaklandı
    10. Ahlat’ta yabancı uyruklu kaçak..
    11. Bakan Kurum: "Kaçak yapılaşmaya hiçbir..
    12. SOCAR Türkiye’de üst düzey atama
    13. Endonezya'nın ilham figürü: Baharuddin..
    14. Girne patlama sonrası görüntülendi
    15. Başkan Soyer’den sinema sektörüne iki..
    16. "Institut du Bosphore 10. Yıllık..
    17. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "81..
    18. Galatasaray HDI Sigorta'da hazırlıklar..
    19. Didim’de 41 düzensiz göçmen yakalandı
    20. Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak..
    21. İŞKUR öğretmen alımı 2019! İşte,..
    22. Genç cimnastikçilerin hedefi 2020 Tokyo
    23. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 6,7..
    24. Gazeteci Ahmet Hakan'ın eski şoförünün..
    25. Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi..
    26. ’Kazandıran’ kampanya
    27. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    28. Boğaziçi Film Festivali'ne doğru
    29. Siirt’te ağaçtan düşen şahıs yaralandı
    30. GRAFİKLİ - Netanyahu’nun Batı..
    AK Partili isimden Selahattin Demirtaş açıklaması: Tahliyesi iyi oldu
    AK Partili isimden Selahattin Demirtaş açıklaması: Tahliyesi iyi oldu
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı