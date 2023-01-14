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Yaşam Binlerce yıllık el sanatı: Geçmişiyle bakırcılık yaşatılmaya çalışılıyor! Bakır fiyatları 150 TL'den satılıyor
Yaşam

Binlerce yıllık el sanatı: Geçmişiyle bakırcılık yaşatılmaya çalışılıyor! Bakır fiyatları 150 TL'den satılıyor

Erzincan'da bakır ustaları, hediyelik eşya ve günlük mutfak gereçleri kullanımlarıyla kaybolmaya yüz tutmuş bakırcılığı yaşatmaya çaba gösteriyorlar. Maden işçiliğine bağlı olarak yaygın kullanım alanı bulunan bakır ve bakır alaşımlarının altın-civa karışımı ile kaplanması ise tombaklama olarak bilinir. Türkiye'de eskisi kadar kullanım yoğunluğu bulunmayan bakır eşyalar daha ziyade dekoratif eşya veya hediyelik eşya olarak değerlendirilmektedir. Ümit Deniz açıkladı Erzincan bölgesinde ekonomiye katkı sağlıyor. İşte haberin detayları...

Yeniakit Publisher
2023-01-14 10:12:00 - 2023-01-14 10:22:30
Binlerce yıllık el sanatı: Geçmişiyle bakırcılık yaşatılmaya çalışılıyor! Bakır fiyatları 150 TL'den satılıyor

Bakır mutfak eşyalarına ilginin her geçen gün azalması ile birlikte unutulmaya yüz tutan bakır ürünleri, sağlığın önem kazanmasıyla birlikte tekrar rağbet görmeye başladı.

Daha sağlıklı olması nedeniyle Erzincan'ın binlerce yıllık geçmişine ışık tutan bakır ürünler vatandaşların tercihi oldu.

Erzincan'da bakır atölyesi olan Erol Bulut, diğer mutfak ürünlerine oranla bakır kapların daha sağlıklı ve kullanışlı olduğunu söyleyerek, "Bakır çaydanlık ve semaver sıcak suyu çabuk ısıtır geç soğutur. Çaydanlık ve semaverlerdeki çayın lezzetini başka hiçbir şeyde alamazsınız. Bakır sürahi ise soğuk suyun ısınmasını önler. Suyun içindeki bakterileri öldürür" ifadelerini kullandı.

Sağlıklı bir yaşam için her evde bakır ürünlerin bulunması gerektiğine dikkat çeken Bulut, bakır ürünlerin yapım ve işlemesinin çok zor olduğunu ve bütün aşamalarının atölyede yapıldığını ifade ederek, "Bakır ilk önce polisajdan keçeye girer. Daha sonra sıvamaya girer ve burada şeklini alır. Bakırın parlaması için fırça işlemi uygulanır. Bir sonraki aşamada yıkanıp, kurutularak bant işlemine geçilir. Bant işleminden sonra boyanan ve vernik atılan bakır süsleme için işleme ve kart işlemlerinden geçerek son halini alır" dedi.

Bakırın el sanatı olması nedeniyle zor üretildiğini ve usta bulmakta zorluk çektiklerini kaydeden Bulut, bir dönem unutulmaya yüz tutan bakırın virüs nedeniyle rağbet gösterdiğini ifade etti.

Yeraltı Çarşısında bakır esnaflığı yapan Ümit Deniz ise Erzincan ekonomisine katkı sağlayan bakır madeninin çok bilinmese de tıbbi yönden birçok faydası olduğunun ispatlandığını ve bakırın altın çağında olduğunu ifade etti.

Deniz, bakırın sağlık açısından önem kazandığını şifa kaynağı olduğunu belirterek, bakır tavanın 150 TL'den, fincan takımının 200 TL'den, sürahinin ise 250 TL'den satışa sunulduğunu kaydetti.

Şifa kaynağı olan bakır ürünlerin kalitesi ve işçiliğine göre fiyatları değişiyor.

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