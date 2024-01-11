Binlerce vatandaş Eyüp Sultan'a akın etti

Regaip Kandili dolasıyla İstanbullular, Eyüp Sultan Camii’ne gelerek dua edip Kur'an-ı Kerim okudu. Yatsı namazını Eyüp Sultan Camii'nde kılmak isteyen birçok vatandaş yer bulamayarak cami avlusunu doldurdu.

Kandil için binlerce kişinin akın ettiği Eyüp Sultan Camii çevresinde Eyüp Sultan Belediyesi tarafından vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapıldı. Aynı zamanda cami giriş kapılarında vatandaşlara lokum ikram edildi. Regaip Kandili nedeniyle bazı vatandaşlar ellerini semaya kaldırıp dua ederken bazıları da Eyüp Sultan Hazretlerinin kabrinin yanına gelerek dua etti.

Gazze için eller semaya kaldırıldı

Fransa'dan Regaip Kandili sebebiyle Eyüpsultan Camii'ne gelen Necati Yıldız, "Bu kandilin tüm İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu vesileyle Gazze'deki kardeşlerimizin de kurtulduğu bir dönem olur. Allah yar ve yardımcıları olsun. En önemli dileğimiz onlar için duamızdır" dedi.