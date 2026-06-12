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Gündem Binlerce uyarıya rağmen, İnanılmaz! 7.5 milyon liralık para ve altını dolandırıcılara böyle teslim etti
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Binlerce uyarıya rağmen, İnanılmaz! 7.5 milyon liralık para ve altını dolandırıcılara böyle teslim etti

Yeniakit Publisher
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Binlerce uyarıya rağmen, İnanılmaz! 7.5 milyon liralık para ve altını dolandırıcılara böyle teslim etti

Afyonkarahisar’da yaşlı bir kadının içerisinde yaklaşık 7,5 milyon TL bulunan altın ve para dolu çantayı telefon dolandırıcılarına kaptırdığı anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Yıllardır binlerce kez uyarıya ve haberlere rağmen kandırabildikleri kadının parasını kapmayı başaran dolandırıcılar, polisin 175 saatlik titiz kamera incelemesi sonrası Afyonkarahisar ve İstanbul da yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Afyonkarahisar’da yaşayan Y.B. isimli yaşlı kadın, kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan şahısların ağına düştü. Dolandırıcılar, Y.B.’ye "FETÖ terör örgütüne yönelik bir operasyon yürütüldüğünü, kimlik bilgilerinin bu örgüt tarafından kullanıldığını ve banka hesaplarında şüpheli işlemler tespit edildiğini" söyledi. Operasyon bahanesiyle korkutulan vatandaşa, evdeki altın ve paraların muhafaza altına alınacağını vaat etti.

Telefondaki suç şebekesine inanarak iki gün boyunca iletişimde kalan Y.B., önce mobil bankacılık bilgilerini dolandırıcılara verdi, ardından evindeki altın ve paraların fotoğraflarını çekip gönderdi. Bununla da yetinmeyen mağdur, evinin yakınındaki bir caddeye gelen ve yüzünü tamamen kapatarak kendisini polis olarak tanıtan şahıslara; içerisi gram altın, bilezik, takı, Euro ve Dolar dolu, toplam değeri 6 milyon TL olan çantayı elden teslim etti.

BANKA HESAPLARI DA BOŞALTILDI

Olayın ardından durumu yakınlarına anlatan Y.B., akrabalarının uyarısıyla dolandırıldığını fark etti. Hemen banka hesaplarını kontrol eden talihsiz vatandaş, hesabındaki 1 milyon 500 bin TL’nin de başka bir hesaba aktarıldığını görünce hayatının şokunu yaşadı ve soluğu emniyette aldı.
İhbar üzerine Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri devasa bir teknik takip başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını didik didik eden ekipler, 175 saatlik kamera kaydını saniye saniye inceleyerek müştekiyi dolandıran şahısların Ö.F.Ç., Y.E.A., S.A. ve M.C.S. olduğunu tespit etti.
Şüphelilerin yakalanması için düğmeye basan emniyet güçleri, Afyonkarahisar merkezli ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde şebeke üyelerinin tamamı kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

 

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