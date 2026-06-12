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Gündem Karahasanoğlu: Sadece savunmayı değil, delilleri de okuyun! Fatoş Ayık savunmasına dikkat çeken değerlendirme
Gündem

Karahasanoğlu: Sadece savunmayı değil, delilleri de okuyun! Fatoş Ayık savunmasına dikkat çeken değerlendirme

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
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Karahasanoğlu: Sadece savunmayı değil, delilleri de okuyun! Fatoş Ayık savunmasına dikkat çeken değerlendirme

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan Medya AŞ yöneticilerinden Fatoş Ayık'ın mahkemedeki savunmasını değerlendirdi.

Karahasanoğlu, Ayık'ın duruşmada yaptığı "Murat Ongun veya Emrah Bağdatlı'dan hiçbir zaman talimat almadım", "Yapılmamış bir iş yoktur, eksik yapılmış bir iş yoktur" ve "Aleyhime tek bir delil yok" şeklindeki savunmalarını aktardıktan sonra, soruşturma dosyasındaki bazı yazışmaların da kamuoyunca bilinmesi gerektiğini belirtti.

"İddianamedeki kayıtlar da incelenmeli"

Karahasanoğlu, kamuoyunda yalnızca sanıkların savunmalarının öne çıkarıldığını savunarak, iddianamede yer aldığı belirtilen Signal yazışmalarının da değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yazısında, dosyada bulunduğu belirtilen bazı mesaj içeriklerine yer veren Karahasanoğlu, ihale süreçleri ve hak edişlerle ilgili yazışmaların mahkemede ayrıntılı biçimde açıklanması gerektiğini kaydetti.

"Savunma kadar deliller de konuşulmalı"

Karahasanoğlu, bazı medya kuruluşlarının yalnızca sanıkların mağduriyet iddialarını öne çıkardığını ileri sürerek, soruşturma dosyasında yer alan belge, yazışma ve tanık ifadelerinin de kamuoyunun dikkatine sunulması gerektiğini vurguladı.

Yazar, İBB soruşturmasının sağlıklı değerlendirilebilmesi için hem savunmaların hem de iddianamede yer alan delillerin birlikte ele alınmasının önem taşıdığını ifade etti.

İBB soruşturması sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında adli süreç devam ederken, dosyada yer alan iddialar ve savunmalar kamuoyunda tartışılmayı sürdürüyor.

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Yorumlar

Bekir

Delil olsa konusacagiz ama malesef simdiye kadar somut bir delil ortaya cikmadi.
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