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#1
Foto - Gençlere tane tane anlatıldı: ‘Tütünden Uzak Dur’ etkinliği

Kaynaşlı İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ve Yeşilay Kaynaşlı Şubesi iş birliğinde Dünya Tütünsüz Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

#2
Foto - Gençlere tane tane anlatıldı: ‘Tütünden Uzak Dur’ etkinliği

Kaynaşlı Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, sigara ve tütün ürünlerinin yol açtığı sağlık sorunlarına dikkat çekmek amacıyla olay yeri canlandırması yapıldı.

#3
Foto - Gençlere tane tane anlatıldı: ‘Tütünden Uzak Dur’ etkinliği

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, tütün kullanımının bireyler üzerindeki olumsuz etkileri uygulamalı olarak anlatıldı. Etkinlik kapsamında öğrencilere sigara ve tütün ürünlerinin zararları hakkında bilgi verilirken, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi vurgulandı.

#4
Foto - Gençlere tane tane anlatıldı: ‘Tütünden Uzak Dur’ etkinliği

Gençlerin bağımlılık konusunda bilinçlenmesine katkı sağlamak amacıyla benzer farkındalık çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.

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