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#1
Foto - Ormanda yürüyüş yaparken buldu! Değeri 15 milyon liradan fazla!

Çekya’nın Trutnov yakınlarındaki Zvičina Tepesi’nde yürüyüş yapan iki kişi, taş bir duvarın dibinde paslı bir alüminyum kap ve yanında demir bir kutu keşfetti. Şubat 2025’te bulunan ve uzmanlar tarafından incelemeye alınan 7 kilogramlık hazine, bölgenin yerel tarihinden ziyade, Avrupa’nın çalkantılı dönemlerine ışık tutan uluslararası bir koleksiyonu gözler önüne serdi.

#2
Foto - Ormanda yürüyüş yaparken buldu! Değeri 15 milyon liradan fazla!

Kriz dönemlerinde gömülmüş olabilir Uzmanlar, hazinenin kriz anlarında sığınılacak bir değerli metal güvencesi olarak kasten saklandığını belirtiyor.

#3
Foto - Ormanda yürüyüş yaparken buldu! Değeri 15 milyon liradan fazla!

Demir kutunun içinden çıkan sigara tabakaları, bilezikler ve pudra kompaktı gibi kişisel eşyalar, hazinenin sahiplerinin bunları ani bir yer değiştirme veya baskı döneminde yanlarına aldıklarını gösteriyor.

#4
Foto - Ormanda yürüyüş yaparken buldu! Değeri 15 milyon liradan fazla!

Arkeolog Miroslav Novák, hazinenin gömülme nedenini üç ana tarihsel kırılmaya bağlıyor: Nazi işgali sonrası kaçmak zorunda kalan halk, savaş sonrasında etnik Almanların sınır dışı edilmesi veya 1953 yılındaki büyük para reformu.

#5
Foto - Ormanda yürüyüş yaparken buldu! Değeri 15 milyon liradan fazla!

Müze müdürü Petr Grulich, hazinenin tam olarak kime ait olduğunun henüz tespit edilemediğini ve araştırmaların sürdüğünü belirtiyor.

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