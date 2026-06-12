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Duyunca şok olacaksınız! Heyecan aşırı terlemenin nedenleri arasında: Çözümü ilaç değil... Tedavi planı
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Duyunca şok olacaksınız! Heyecan aşırı terlemenin nedenleri arasında: Çözümü ilaç değil... Tedavi planı

Her 100 kişiden birinde ortaya çıkan ‘Aşırı Terleme' ter bezlerinin aşırı çalışmasına bağlı olarak vücudumuzun herhangi bölgesindeki deri yüzeyine salgılanan ter miktarının artmasıdır. Hiperhidroz, vücudun normal ısı düzenleme ihtiyacının üzerinde, kontrolsüz ve yaşam kalitesini bozacak düzeyde terleme durumudur. En sık el, koltuk altı, ayak ve yüz bölgesinde görülür. Özellikle sosyal yaşam, mesleki performans, eğitim hayatı ve psikolojik durum üzerinde belirgin etkiler oluşturabilir. Prof. Dr. Ahmet Demirkaya halk dilinde aşırı terleme olarak bilinen hiperhidroz hakkında tüm bilinmeyenleri anlattı.

#1
Foto - Duyunca şok olacaksınız! Heyecan aşırı terlemenin nedenleri arasında: Çözümü ilaç değil... Tedavi planı

Toplumda çoğu zaman "stres", "heyecan" veya "kişisel yapı" olarak değerlendirilse de hiperhidroz gerçek bir tıbbi hastalıktır ve tedavi edilebilir. Primer hiperhidroz genellikle genç yaşlarda başlar ve altta yatan başka bir hastalık olmadan ortaya çıkar. Sekonder hiperhidroz ise tiroid hastalıkları, enfeksiyonlar, menopoz, bazı ilaçlar veya metabolik nedenlere bağlı gelişebilir. Bu nedenle doğru tanı büyük önem taşır. Peki aşırı terlemenin tıbbi nedenleri neler? Aşırı terleme tedavisi var mıdır?

#2
Foto - Duyunca şok olacaksınız! Heyecan aşırı terlemenin nedenleri arasında: Çözümü ilaç değil... Tedavi planı

Tedavi planı hastanın şikâyet bölgesine, terleme şiddetine ve yaşam kalitesine etkisine göre belirlenir. Başlıca cerrahi dışı yöntemler şunlardır: Medikal antiperspiran ürünler. İyontoforez uygulamaları. Botulinum toksin enjeksiyonları. Sistemik ilaç tedavileri. Enerji bazlı lokal uygulamalar. Ancak özellikle ileri düzey el ve koltuk altı terlemesi olan hastalarda bu yöntemlerin etkisi sınırlı, geçici veya hasta konforu açısından yetersiz olabilir. Bu noktada cerrahi tedavi kalıcı ve etkili bir seçenek olarak öne çıkar. Endoskopik Torakal Sempatektomi (ETS) Hiperhidroz cerrahisinde günümüzde en yaygın uygulanan yöntem Endoskopik Torakal Sempatektomi (ETS)'dir. Bu işlemde aşırı terlemeye neden olan sempatik sinir zincirinin ilgili seviyelerine kapalı yöntemle yani video yardımı ile küçük kesiler ile müdahale edilir. Operasyon genel anestezi altında gerçekleştirilir ve genellikle koltuk altından yapılan küçük girişlerle uygulanır. Ter bezlerini kontrol eden sinirler göğüs boşluğu içinde yer alır. Bu sinirlerin aşırı çalışması sonucu terleme artar. Cerrahi işlem ile bloke edilen bu sinirlerin etkisi azaltılarak terleme kontrol altına alınır. Modern video yardımlı torakoskopik cerrahi teknikleri sayesinde işlem minimal invaziv şekilde yapılabilmektedir.

#3
Foto - Duyunca şok olacaksınız! Heyecan aşırı terlemenin nedenleri arasında: Çözümü ilaç değil... Tedavi planı

Ameliyat süreci kısaca şu şekildedir: Koltuk altı bölgesinden yaklaşık 5–10 mm boyutunda küçük kesiler yapılır. İnce bir kamera yardımıyla göğüs boşluğuna girilir. Terlemeye neden olan sinir zinciri bulunur. Uygun seviyede sinir kesilir veya klipslenir. Aynı işlem diğer tarafta da uygulanır. İşlem genellikle tek taraflı10-15, toplamda 30-45 dakika sürer. Çoğu hasta ameliyattan sonra aynı gün eve gönderilebilir. ETS Hangi Hastalarda Düşünülür?

#4
Foto - Duyunca şok olacaksınız! Heyecan aşırı terlemenin nedenleri arasında: Çözümü ilaç değil... Tedavi planı

Cerrahi özellikle: Şiddetli avuç içi terlemesi Günlük yaşamı belirgin etkileyen aksiller (koltuk altı ) hiperhidroz Sosyal ve mesleki yaşamı bozacak düzeyde yüz terlemesi Medikal tedavilerden fayda görmeyen olgular Hasta seçimi cerrahi başarının en önemli basamaklarından biridir. Cerrahinin Başarı Oranı Özellikle palmar hiperhidrozda ETS'nin başarı oranı oldukça yüksektir. Birçok hastada ameliyat sonrası eller operasyon masasındayken dahi kuru hale gelir. Başarılı bir hasta seçimi ve uygun cerrahi teknikle: El terlemesinde çok yüksek hasta memnuniyeti. Sosyal özgüvende belirgin artış. Günlük yaşam kalitesinde düzelme. Mesleki performansta rahatlama. Öğrenciler, sağlık çalışanları, mühendisler, müzisyenler, sporcular ve yoğun insan ilişkisi içinde çalışan bireylerde yaşam kalitesine katkısı oldukça belirgindir. Kompansatuvar Terleme Nedir? Hiperhidroz cerrahisi planlanırken en önemli konulardan biri kompansatuvar terleme hakkında hastanın ayrıntılı bilgilendirilmesidir. Operasyon sonrası vücudun farklı bölgelerinde özellikle sırt, karın veya bacaklarda artmış terleme görülebilir. Bu durum hastadan hastaya değişiklik gösterir. Çoğu olguda hafif veya orta düzeyde seyrederken, nadiren yaşam kalitesini etkileyebilecek düzeyde olabilir. Bu nedenle cerrahi karar sürecinde gerçekçi beklenti yönetimi son derece önemlidir. Primer hiperhidroz tanısında ayrıntılı anamnez temel basamaktır. Tipik olarak: Bilateral ve simetrik terleme Uyku sırasında kaybolma Genç yaş başlangıcı Aile öyküsü Günlük yaşam etkilenmesi, tanıyı destekler. Sekonder nedenlerin dışlanması önemlidir. Gerekli olgularda: Tiroid fonksiyon testleri Glukoz metabolizması değerlendirmesi Enfeksiyon ve endokrin incelemeleri, planlanmalıdır. Cerrahi öncesi değerlendirmede: Sigara kullanımı Akciğer fonksiyonları Önceki torasik cerrahi öyküsü Psikososyal beklentiler, dikkatle analiz edilmelidir. Minimal invaziv torasik cerrahi deneyimili ellerde, komplikasyon oranlarını azaltan temel faktörlerden biridir. OLASI RİSKLER VE KOMPLİKASYONLAR Her cerrahi işlemde olduğu gibi ETS'de de bazı riskler bulunmaktadır: Kompansatuvar (refleks terleme) terleme, Pnömotoraks, Ağrı, Nadir olgularda göz kapağı düşüklüğü ve terlemenin tekrar veya yetersiz yanıt. Ancak uygun merkezlerde ve deneyimli ekiplerle komplikasyon oranları oldukça düşüktür. Hiperhidroz yalnızca "fazla terleme" değil; bireyin sosyal yaşamını, mesleki performansını ve psikolojik durumunu etkileyebilen önemli bir sağlık problemidir. Günümüzde gelişen minimal invaziv cerrahi teknikleri sayesinde uygun hastalarda Endoskopik Torakal Sempatektomi etkili ve yüz güldürücü sonuçlar sağlayabilmektedir. Doğru hasta seçimi, ayrıntılı bilgilendirme ve multidisipliner yaklaşım tedavi başarısının temelini oluşturur. Aşırı terleme nedeniyle yaşam kalitesi bozulan bireylerin bu durumu kader olarak görmemesi, uygun değerlendirme için göğüs cerrahisi ve ilgili uzmanlık alanlarına başvurması size en uygun tedavi yöntemini öğrenmesi önerilir.

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