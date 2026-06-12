Duyunca şok olacaksınız! Heyecan aşırı terlemenin nedenleri arasında: Çözümü ilaç değil... Tedavi planı

Cerrahi özellikle: Şiddetli avuç içi terlemesi Günlük yaşamı belirgin etkileyen aksiller (koltuk altı ) hiperhidroz Sosyal ve mesleki yaşamı bozacak düzeyde yüz terlemesi Medikal tedavilerden fayda görmeyen olgular Hasta seçimi cerrahi başarının en önemli basamaklarından biridir. Cerrahinin Başarı Oranı Özellikle palmar hiperhidrozda ETS'nin başarı oranı oldukça yüksektir. Birçok hastada ameliyat sonrası eller operasyon masasındayken dahi kuru hale gelir. Başarılı bir hasta seçimi ve uygun cerrahi teknikle: El terlemesinde çok yüksek hasta memnuniyeti. Sosyal özgüvende belirgin artış. Günlük yaşam kalitesinde düzelme. Mesleki performansta rahatlama. Öğrenciler, sağlık çalışanları, mühendisler, müzisyenler, sporcular ve yoğun insan ilişkisi içinde çalışan bireylerde yaşam kalitesine katkısı oldukça belirgindir. Kompansatuvar Terleme Nedir? Hiperhidroz cerrahisi planlanırken en önemli konulardan biri kompansatuvar terleme hakkında hastanın ayrıntılı bilgilendirilmesidir. Operasyon sonrası vücudun farklı bölgelerinde özellikle sırt, karın veya bacaklarda artmış terleme görülebilir. Bu durum hastadan hastaya değişiklik gösterir. Çoğu olguda hafif veya orta düzeyde seyrederken, nadiren yaşam kalitesini etkileyebilecek düzeyde olabilir. Bu nedenle cerrahi karar sürecinde gerçekçi beklenti yönetimi son derece önemlidir. Primer hiperhidroz tanısında ayrıntılı anamnez temel basamaktır. Tipik olarak: Bilateral ve simetrik terleme Uyku sırasında kaybolma Genç yaş başlangıcı Aile öyküsü Günlük yaşam etkilenmesi, tanıyı destekler. Sekonder nedenlerin dışlanması önemlidir. Gerekli olgularda: Tiroid fonksiyon testleri Glukoz metabolizması değerlendirmesi Enfeksiyon ve endokrin incelemeleri, planlanmalıdır. Cerrahi öncesi değerlendirmede: Sigara kullanımı Akciğer fonksiyonları Önceki torasik cerrahi öyküsü Psikososyal beklentiler, dikkatle analiz edilmelidir. Minimal invaziv torasik cerrahi deneyimili ellerde, komplikasyon oranlarını azaltan temel faktörlerden biridir. OLASI RİSKLER VE KOMPLİKASYONLAR Her cerrahi işlemde olduğu gibi ETS'de de bazı riskler bulunmaktadır: Kompansatuvar (refleks terleme) terleme, Pnömotoraks, Ağrı, Nadir olgularda göz kapağı düşüklüğü ve terlemenin tekrar veya yetersiz yanıt. Ancak uygun merkezlerde ve deneyimli ekiplerle komplikasyon oranları oldukça düşüktür. Hiperhidroz yalnızca "fazla terleme" değil; bireyin sosyal yaşamını, mesleki performansını ve psikolojik durumunu etkileyebilen önemli bir sağlık problemidir. Günümüzde gelişen minimal invaziv cerrahi teknikleri sayesinde uygun hastalarda Endoskopik Torakal Sempatektomi etkili ve yüz güldürücü sonuçlar sağlayabilmektedir. Doğru hasta seçimi, ayrıntılı bilgilendirme ve multidisipliner yaklaşım tedavi başarısının temelini oluşturur. Aşırı terleme nedeniyle yaşam kalitesi bozulan bireylerin bu durumu kader olarak görmemesi, uygun değerlendirme için göğüs cerrahisi ve ilgili uzmanlık alanlarına başvurması size en uygun tedavi yöntemini öğrenmesi önerilir.