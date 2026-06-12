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Spor KİA'dan dev iş birliği: 49. takım sahaya çıkıyor!
Spor

KİA'dan dev iş birliği: 49. takım sahaya çıkıyor!

Yeniakit Publisher
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KİA'dan dev iş birliği: 49. takım sahaya çıkıyor!

Kia, FIFA Dünya Kupası 2026™ yolculuğu kapsamında hayata geçirdiği “Inspiration connects us all” küresel kampanyası çerçevesinde, dünya çapındaki genç oyunculardan oluşan Resmi Maç Top Taşıyıcıları (OMBC) programının merkezine yerleştirdiği “49. Takım” projesini duyurdu.

FIFA Dünya Kupası’nın 48 resmi takımına sembolik olarak eklenen “49. Takım”, yalnızca sportif bir temsil değil; Kia’nın proje duyurusunda altını çizdiği gibi ilhamın insanları bir araya getirme gücünü sahaya taşıyan küresel bir birlik çağrısı olarak konumlanıyor.  Proje, Kia’nın uzun yıllardır sürdürdüğü futbol ortaklığını genç nesillerle buluşturarak, kapsayıcılık ve birlik mesajını küresel ölçekte görünür kılmayı amaçlıyor.

Resmi Maç Top Taşıyıcıları ile Sahaya Çıkan İlham

 “49. Takım” projesinin merkezinde yer alan Kia’nın Resmi Maç Top Taşıyıcıları (OMBC) programı, dünyanın dört bir yanından seçilen çocukların her maç öncesinde resmi maç topunu hakemlere teslim etmek üzere sahaya çıkmasını sağlıyor. FIFA Dünya Kupası 2026™ için program kapsamında 10–14 yaş aralığında toplam 104 katılımcının bu deneyimi yaşaması hedefleniyor.

Bu yaklaşım, gençlere yalnızca unutulmaz bir saha anı sunmakla kalmıyor; aynı zamanda onların disiplin, takım ruhu, özgüven ve hayal kurma cesaretini destekleyen bir gelişim platformu olarak öne çıkıyor.

“49. Takım” Fikri Projenin Kalbinde

Projenin öne çıkan “49. Takım” fikri ilk olarak Aralık ayında, Kia’nın kendi turnuva çekiliş kurgusuyla sembolik olarak duyuruldu. Bu programla oluşturulan bu takımın gençleri, futbolun en büyük sahnesinde “birlikte olma” fikrinin temsilcilerine dönüşüyor. Farklı kültürlerden gelen gençlerin aynı heyecan etrafında buluşmasını simgeleyen proje, kampanyanın temel mesajı olan “Inspiration connects us all” yaklaşımını sahaya taşıyor.

Proje kapsamında, Kia’nın küresel Dünya Kupası elçisi Thierry Henry başta olmak üzere dünya yıldızlarının yer aldığı içerikler de bu mesajı güçlendiriyor; genç oyuncuların hayallerine eşlik eden bir rol model anlatısı üzerinden “ilham” temasını görünür kılıyor.

Kia’nın FIFA ile İş Birliği

Kia, 2007 yılından bu yana FIFA’nın resmi partnerleri arasında yer alıyor. Marka, FIFA ile sürdürdüğü iş birliği kapsamında 2030 yılına kadar FIFA organizasyonlarında Resmi Mobilite Partneri olarak yer almaya devam edecek. FIFA Dünya Kupası 2026™ için hayata geçirilen “49. Takım” projesi de Kia’nın spor aracılığıyla ilham veren deneyimler oluşturma ve genç nesilleri destekleme yaklaşımının önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

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