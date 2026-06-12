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Yerel 27 ilde büyük operasyon: 68 kişi yakalandı!
Yerel

27 ilde büyük operasyon: 68 kişi yakalandı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi:
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27 ilde büyük operasyon: 68 kişi yakalandı!

Antalya merkezli 27 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 72 şüpheliden 68’i adliyeye sevk edildi.

Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden ifade işlemleri tamamlanan 68'i, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Şüphelilerle birlikte ele geçirilen çok sayıda dijital materyal ve dosyanın da koliler halinde adliyeye taşındığı görüldü.

Gözaltındaki 4 şüphelinin ise emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

- Operasyon

Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bir internet sitesinde 7258 sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a" muhalefet suçunun işlendiği tespit edilmesi üzerine çalışma başlatılmıştı.

Soruşturmada 84 şüpheli belirlenmiş, bunlardan 72'si 27 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınmıştı.

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